Τα «πρέπει» των Μπλέιζερς για επιστροφή στις νίκες: Επιμονή στο πλάνο και ενέργεια

Οι Μπλέιζερς παραδόθηκαν στις ορέξεις των Λέικερς, στο Λος Άντζελες, δίχως να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της ομάδας του Φρανκ Βόγκελ. Σε ένα παιχνίδι που φάνηκε για ακόμα μια φορά πως χρειάζεται να βελτιώσουν πολλά πράγματα.

Ακόμα ένα παιχνίδι είχε άσχημη εξέλιξη για τους Μπλέιζερς. Η ομάδα του Όρεγκον έχει να διαχειριστεί πολλά προβλήματα, τα οποία έχουν αλλοιώσει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα της. Έτσι, ώστε κόντρα στους Λέικερς να μην καταφέρει σε κανένα σημείο του αγώνα να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Οι Μπλέιζερς είδαν τον Λεμπρόν Τζέιμς και την παρέα του να στήνουν... πάρτι, επιβάλλοντας πλήρως το παιχνίδι τους. Σε μια εικόνα, από πλευράς Μπλέιζερς που -πάνω κάτω- αποτυπώνει όλη τη σεζόν της ομάδας του Όρεγκον, που πρέπει να βελτιωθεί άμεσα για να επιστρέψει σε τροχιά πλέι οφ.

Η ενέργεια είναι σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι της, αν και στην παρούσα φάση τα πράγματα ήταν αρκετά ξεκάθαρα. «Οι Λέικερς έπιασαν υψηλά στάνταρ και έκαναν... κλικ από νωρίς στην επίθεσή τους. Αυτό έχοντας τον Λεμπρόν σε πολύ καλή κατάσταση. Προφανώς μιλάμε για έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Η συνολική εικόνα του ήταν απίστευτη. Είναι εκπληκτικός», επεσήμανε ο Σκοτ Μπρουκς στην απάντησή του στο SDNA, με τον έμπειρο προπονητή όμως να στέκεται σε κάτι εξίσου σημαντικό.

Την ευστοχία των «λιμνανθρώπων» από την περιφέρεια. «Τα 19 τρίποντα που πέτυχαν ήταν πολλά. Είχαν πολλές ευκαιρίες να σουτάρουν και αυτό έχει να κάνει με εμάς», υπογράμμισε για να δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια.

«Έχουμε παίκτες που παίζουν σε διαφορετικούς ρόλους. Μου αρέσει που οι παίκτες μας δεν ψάχνουν για δικαιολογίες. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε και να κοιτάξουμε μπροστά».

Οι Μπλέιζερς είχαν αρκετούς παίκτες μακριά από τον καλό εαυτό τους. Ο Μπεν ΜακΛεμόρ όμως ήταν ο μόνος που διασώθηκε με 28 πόντους και συνέπεια στο παιχνίδι του από τη στιγμή που ήρθε από τον πάγκο. Δείχνοντας για ακόμα μια φορά πως είναι η πιο to the point κίνηση των Μπλέιζερς στη διάρκεια της off season.

Και αυτός με τη σειρά του όμως, αναγνωρίζει πως η ομάδα του θα πρέπει να αλλάξει πράγματα για να επανέλθει στο δρόμο των επιτυχιών.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε σκληρά, σαν ομάδα, να έχουμε καλή άμυνα. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο και να είμαστε ικανοί να τρέξουμε στο τρανζίσιον. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη με τη μπάλα και να κάνουμε πιο απλό το παιχνίδι μας», ήταν τα λόγια του. Οι Μπλέιζερς θα πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα αυτή την πρακτική αν θέλουν να επανέλθουν στις νίκες.

Και το πιο σημαντικό, να μην χάσουν το τρένο των πλέι οφ...