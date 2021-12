Σίμτσακ: «Πρέπει να πολεμήσουμε»

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με την Ζαλγκίρις (30/12, 21:00), ο Βασίλης Σίμτσακ αναφέρθηκε στα προβλήματα του Παναθηναϊκού και σχολίασε τον τρόπο παιχνιδιού των Λιθουανών.

Ο Βασίλης Σίμτσακ δήλωσε σχετικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τον COVID-19: «Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κοιτάξουμε καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, το πρώτο μέλημα μπορεί να μην είναι το μπασκετικό, αλλά η δουλειά όσων έχουμε μείνει στην ομάδα δεν είναι άλλη από το να προετοιμάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα παιδιά που είναι έτοιμα να αγωνιστούν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την προετοιμασία, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αύριο».

Αναφορικά το κλίμα στην ομάδα και την αυταπάρνηση που θα χρειαστεί, είπε: «Σίγουρα κάποια παιδιά πρέπει να κάνουν αγωνιστικό και πνευματικό step up, να προετοιμαστούν τα ίδια και εμείς από την πλευρά μας να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πάμε να πολεμήσουμε. Υπό αυτές τις συνθήκες αύριο είναι μια μάχη. Όπως τους είπα πριν από λίγο, είμαστε ο Παναθηναϊκός και θα τα δώσουμε όλα. Εγώ πιστεύω πως οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι για αύριο είναι ικανοί για το καλύτερο και πως μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί».



Όσον αφορά στη Zalgiris Kaunas, τόνισε ότι: «Είναι μια ομάδα που βασίζεται στη δημιουργία από το pick and roll και στις off screen καταστάσεις με τον Μιλάκνις και τον Στρέλνιεκς. Δεν έχει πολύ παιχνίδι από το low post, αλλά οι ψηλοί της είναι πολύ ικανοί στο επιθετικό ριμπάουντ, έναν τομέα που μας πληγώνει πάρα πολύ φέτος. Έχουμε ετοιμάσει κάποια πράγματα, το θέμα είναι ότι ο χρόνος δεν είναι μαζί μας, αφού έχουμε μόνο τη σημερινή προπόνηση για να προετοιμάσουμε το παιχνίδι, αύριο είναι ουσιαστικά ένα χαλάρωμα με σουτ. Πάμε με πίστη για το παιχνίδι».



Τέλος, σε ερώτηση για το κατά πόσο οι συγκυρίες θα παίξουν πια πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Euroleague σχολίασε πως: «Σίγουρα η τύχη θα παίξει πια πολύ σημαντικό ρόλο. Κάποιες ομάδες θα χτυπηθούν πολύ από τον κορωνοϊό, άλλες όχι. Τώρα είναι μια κρίσιμη καμπή της Ευρωλίγκας και μια ομάδα που έχει την τύχη να μην έχει κρούσματα μπορεί να κάνει ένα πολύ καλό σερί και να εδραιωθεί σε μία θέση, ενώ μια άλλη που είχε καλή παρουσία μπορεί λόγω κρουσμάτων να πέσει 2-3 θέσεις. Σίγουρα η τύχη θα παίξει ρόλο, κάτι που δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να μετρούν οι ικανότητες, τα προσόντα, η προπόνηση και η δουλειά που γίνεται. Αλλά αυτή είναι η εποχή που ζούμε και αυτά τα πράγματα πρέπει πια να τα έχουμε στο μυαλό μας».