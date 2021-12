Jr. NBA Greece Basketball League - Πρωταθλητές οι Cleveland Cavaliers (Πανιώνιος)

Το Final 4 του Jr. NBA Greece Basketball League ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Deree - The American College of Greece στην Αγία Παρασκευή, εκεί όπου ο Πανιώνιος ως Cleveland Cavaliers κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στο Deree που συμμετείχε στο πρωτάθλημα ως Utah Jazz με σκορ 62-54.

Στον μικρό τελικό, ο Ίκαρος Καλλιθέας ως Golden State Warriors επιβλήθηκε της Ολυμπιάδας Παπάγου που συμμετείχε ως Chicago Bulls με σκορ 72-59.

Το Jr. NBA Greece Basketball League, το επίσημο πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ για νεαρούς αθλητές επέστρεψε φέτος μετά από τη διακοπή του λόγω κορονοϊού με τη συμμετοχή 30 ομάδων και τη διεξαγωγή του Final 4 το διήμερο 18-19 Δεκεμβρίου. Ο κόσμος δημιούργησε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις του Deree.

Οι μικροί αθλητές απόλαυσαν με τη ψυχή τους την πολύ όμορφη διοργάνωση ενώ οι παίκτες του Πανιωνίου παρέλαβαν τα δαχτυλίδια τους για την κατάκτηση του τίτλου στα πρότυπα του ΝΒΑ!

Eκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων και μέλος ΔΣ της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης, o γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, ο Γιώργος Καλαϊτζής Basketball Affairs της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Υπεύθυνος του Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΕΟΚ, Κώστας Τσαρτσαρής, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DOLE HELLAS, Στάθης Πισλής, η Brand Manager της Menarini Hellas, Μαρία Κρητικού, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος, ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ, Γιάννης Αλεξόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης, ο Γενικός Διευθυντής του Αθλητικού Τμήματος του Deree, Θοδωρής Πρισκομάτης και η WNBA Ambassador, Αναστασία Κωστάκη.

Ρεντζιάς: «Με 60 ομάδες την επόμενη χρονιά»

O Ευθύμης Ρεντζιάς, NBA Ambassador στην Ευρώπη και υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις του ελληνικού μπάσκετ στο εξωτερικό, τόνισε έπειτα από την ολοκλήρωση του Final 4: «Είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζω και βλέπω κόσμο στα γήπεδα, που αρχίζω και βλέπω να αποκτούν ζωή τα κλειστά και να παίζουν μπάσκετ τα παιδιά. Έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το τουρνουά που άρχισε πριν από 1.5 χρόνο και διεκόπη λόγω Covid-19. Εν τέλει, είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε το Final 4 και να τελειώσει ένα όμορφο ταξίδι για όλους μας. Περισσότερο βέβαια για τα παιδιά που το έζησαν έντονα, που έπαιξαν με πάθος και ζήλο, περνώντας ένα ωραίο μπασκετικό σαββατοκύριακο. Είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο. Μπορώ να πω πως τα πράγματα γίνονται καλύτερα κάθε χρόνο. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να παίξουν μπάσκετ με τη σωστή προσοχή. Το Jr. NBA Greece Basketball League θα γίνει την επόμενη χρονιά με 60 ομάδες και γενικώς, το ΝΒΑ έχει στόχο να εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, με πολλές λίγκες στην περιφέρεια ώστε να έχουν περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν αυτό το ταξίδι. Είναι μια τεράστια εμπειρία με στόχο να κρατήσουμε τα παιδιά στο μπάσκετ. Είναι ένα τουρνουά που διεξάγεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις ομάδες που τόσα έχουν περάσει. Στην Ελλάδα διεξάγεται χάρη στις μεγάλες εταιρείες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και θα τη στηρίζουν τα επόμενα χρόνια, τη DOLE HELLAS και τη MENARINI HELLAS».

Ντικούδης: «Μια πρωτοβουλία που χρειάζεται το μπάσκετ»

Ο Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων, Δήμος Ντικούδης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Deree - The American College of Greece στην Αγία Παρασκευή και ανέφερε έπειτα από τον τελικό: «Ήταν μια πραγματικά πολύ ωραία διοργάνωση. To Jr. NBA Greece Basketball League ανήκει στις πρωτοβουλίες που χρειάζεται το μπάσκετ. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να δίνουν πολλά παιχνίδια, να περνούν καλά και να νιώθουν τον ανταγωνισμό. Διαπίστωσα, λοιπόν με μεγάλη χαρά ότι το Final 4 είχε μεγάλη επιτυχία. Μου άρεσε πολύ το όλο concept που διαφέρει από τα καθιερωμένα, βλέποντας τις ομάδες να αγωνίζονται με τις φανέλες των ομάδων του ΝΒΑ και την απονομή των δαχτυλιδιών στους νικητές. Έτσι τα παιδιά έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Εμείς από την πλευρά μας, ως ΕΟΚ έχουμε ξεκινήσει το τουρνουά Rising Stars U18 που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το πρώτο τριήμερο. Συνεχίζουμε με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή του, διευρύνοντας το εύρος των ηλικιών».

Πρισκομάτης: «Η διοργάνωση του Final 4 ήταν καταπληκτική»

Ο κος. Θοδωρής Πρισκομάτης, Γενικός Διευθυντής του Αθλητικού Τμήματος του Deree, επισήμανε: «Εμείς στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, βοηθώντας τα νέα παιδιά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι μαθητές και καλύτεροι χαρακτήρες. Για τον λόγο αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν φιλοξενούμε διοργανώσεις όπως το Final 4 του Jr. NBA Greece Basketball League. Η διοργάνωση ήταν καταπληκτική! Είδαμε πολύ ωραία παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον και ταλαντούχους νέους παίκτες. Σίγουρα δεν θα γίνουν όλοι πρωταθλητές όμως το ζητούμενο είναι να πετύχουν στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή τους, κάτι που είναι στόχος όλων μας στο Deree. Νικητής είσαι πάντα όταν προσπαθείς στο 100%. Είμαστε πολύ χαρούμενοι επίσης που είδαμε κόσμο στις εξέδρες. Ο αθλητισμός είναι ζωή, είναι υγεία...».

Κωστάκη: «Εύχομαι να γίνει ανάλογο πρωτάθλημα και για τα κορίτσια»

Η Αναστασία Κωστάκη, η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε στο WNBA παρακολούθησε τον τελικό και ανέφερε από την πλευρά της: «Είδα κάτι πολύ ωραίο και σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα. Χάρηκα ιδιαιτέρως και θέλω να συγχαρώ τον φίλο μου, τον Ευθύμη Ρεντζιά, τους συνεργάτες του και το Jr. NBA Greece Basketball League που έχουν δημιουργήσει κάτι πολύ διαφορετικό και όμορφο. Προσωπικά, εύχομαι να γίνει ανάλογο πρωτάθλημα μελλοντικά και για τα κορίτσια!»

Οι βραβεύσεις

- Ο Αλέξανδρος Αλεξάκης του Πανιωνίου - Cleveland Cavaliers αναδείχθηκε MVP DOLE 2021 του Final 4 και παρέλαβε το βραβείο του από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dole Hellas, κ. Στάθη Πισλή

- Ο Γιώργος Τσιπουρλιάνος του Ίκαρου Καλλιθέας - Golden State Warriors βραβεύτηκε ως πρώτος σκόρερ του τουρνουά από τον Γενικό Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος του Deree, κ. Θοδωρή Πρισκομάτη

- Ο προπονητής του Πανιωνίου, κ. Θανάσης Κωνσταντώνης παρέλαβε το βραβείο του Coach of the Year SUSTENIUM 2021 από την κα. Μαρία Κρητικού, Brand Manager της Menarini Hellas

- Ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ, κ. Γιάννης Αλεξόπουλος παρέδωσε το αναμνηστικό δίπλωμα στην Ολυμπιάδα Παπάγου - Chicago Bulls για την τέταρτη θέση στο Final 4

- Ο πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, κ. Κίμωνας Γκιουλιστάνης παρέδωσε τα χάλκινα μετάλλια στους παίκτες του Ίκαρου Καλλιθέας - Golden State Warriors για την τρίτη θέση στη διοργάνωση

- Ο κ. Δήμος Ντικούδης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΚ και Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων παρέδωσε τα ασημένια μετάλλια στους φιναλίστ Utah Jazz, την ομάδα του Deree

- Ακολούθως ο κ. Ευθύμης Ρεντζιάς, NBA Europe Ambassador και επικεφαλής αναπτυξιακών προγραμμάτων του NBA στην Ελλάδα έκανε την απονομή του κυπέλλου στον πρωταθλητή Πανιώνιο - Cleveland Cavaliers ενώ ο κ. Στάθης Πισλής παρέδωσε τα δαχτυλίδια στους «κυανέρυθρους»