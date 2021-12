Το κοινωνικό μήνυμα του Μουράτου και η «νίκη μονόδρομος» κόντρα στον Ηρακλή

Στις δυσκολίες που καλείται να ξεπεράσει το Λαύριο στον σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Ηρακλή στάθηκε ο Βασίλης Μουράτος.

Στο blog του στον ΕΣΑΚΕ o αρχηγός του Λαυρίου, σημείωσε μεταξύ άλλων το πόσο σημαντικό είναι να βοηθηθούν παιδιά που το έχουν ανάγκη στις ημέρες των εορτών.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μουράτος:

«Προερχόμαστε από ένα σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων το οποίο θέλουμε να αφήσουμε πίσω. Η εικόνα που παρουσιάζουμε στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι αυτή που θέλουμε και δεν είναι αντάξια της προσπάθειας που κάνουμε καθημερινά στο γήπεδο.

Μόνο εμείς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας, έχουμε πίστη σ΄ αυτές και θέλουμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Η νίκη είναι μονόδρομος για μας, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα στο μυαλό μας. Ο Ηρακλής είναι μια πολύ αξιόμαχη ομάδα, έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και προέρχεται από δύο νίκες -απέναντι στην ΑΕΚ και τον Ιωνικό- που σίγουρα θα έχουν δώσει στην ομάδα πολύ καλή ψυχολογία.

Σε αυτή την προσπάθεια σάς χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας, θέλουμε η εξέδρα μας να αποκτήσει ακόμα πιο δυνατή φωνή, ακόμα μεγαλύτερο παλμό!

Τέλος, θα ήθελα να καλέσω όλους εσάς, ιδιώτες, φορείς και επιχειρήσεις, να συμμετέχετε στην εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και άλλων βασικών ειδών που θα γίνει αύριο πριν τον αγώνα στο ΚΓ Λαυρίου για τη στήριξη του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child».

Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί να εξασφαλίσουμε ένα ζεστό και πλήρες χριστουγεννιάτικο τραπέζι στις δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, που σήμερα δοκιμάζονται, αδυνατώντας να καλύψουν έστω τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους. Σας περιμένουμε!».