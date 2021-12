Επίσημο: Στο Λαύριο ο «μπόμπερ» Ουίλιαμς

Το Λαύριο ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Ουίλιαμς, που αγωνίζεται στη θέση «2», ξεκίνησε την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ και τη σεζόν 2018-2019 είχε περάσει από την Κύμη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Χρήστου Σερέλη:

O ‘’bomber’’ Matt Williams στο Λαύριο Megabolt!

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου (14/10/1993)Αμερικανού shooting guard (1.96m) Matthew Williams Jr., απόφοιτο του University of Central Florida.

Το Who_is_Who του Matt:

NCAA (UCF Knights, 2012-2017): στην κολεγιακή του καριέρα είχε την καλύτερη του χρονιά ως senior με Μ.Ο.: 15.1 πόντοι, 4.3 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ σε 36 αγώνες.

Professional career:

2017-2018: NBA - Miami Heat | Μ.Ο.: 1.7 πόντοι, 0.3 ριμπάουντ σε 3 αγώνες

2017-2018: G League - Sioux Falls Skyforce| Μ.Ο.: 10.2 πόντοι, 2.7 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ και 39% στα 3ποντα σε 43 αγώνες

2018-2019: KTP – Φινλανδία | Μ.Ο.: 14.7 πόντοι, 4.7 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ σε 6 αγώνες

2018-2019: Κύμη – Basket league | Μ.Ο.: 8.8 πόντοι, 2.7 ριμπάουντ σε 12 αγώνες

2019-2020: Donar – Ολλανδία | Μ.Ο.: 14.6 πόντοι, 3.2 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ σε 21 αγώνες

2020-2021: Cimarrones Caribbean Storm – Κολομβία | Μ.Ο.: 7 πόντοι, 2 ριμπάουντ σε 24 αγώνες

2021: GTK Gliwice – Πολωνία | Μ.Ο.: 9.5 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ σε 13 αγώνες

Μatt, congratulations on being part of our team, Lavrio Megabolt BC! The entire team welcomes you and we hope to have a long and successful journey together.