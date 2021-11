Το βράδυ που ο Πρίφτης πήρε τα… κλειδιά του ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα ακόμα μεγάλο διπλό στο «σπίτι» του Ολυμπιακού και ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το πλάνο του Έλληνα τεχνικού που «έπνιξε» τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Τα περισσότερα αναφορικά με τον νέο χθεσινοβραδινό θρίαμβο του Παναθηναϊκού μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν αναφερθεί, έχουν καταγραφεί, έχουν αναλυθεί. Όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, με όσα είχαν προηγηθεί αλλά και με όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης οι «πράσινοι» δικαίως γνωρίζουν την αποθέωση. Από τη μία ο Νέντοβιτς που διέλυσε τον Ολυμπιακό, ο Παπαπέτρου που έκανε πλάκα μέσα στο ΣΕΦ, ο Κασελάκης που εξελίσσεται σε παίκτη «κλειδί», ο Σαντ Ρος που είναι «πολυεργαλείο», ο Παπαγιάννης που σε κάθε φάση έδινε και από μία «μάχη».

Όμως, η αλήθεια είναι πως από το χθεσινό ματς έχει αδικηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Δημήτρης Πρίφτης. Ο άνθρωπος που ήρθε το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και έπειτα από (σχεδόν) κάθε ματς του «τριφυλλιού» γνώριζε τη χλεύη και την κατακραυγή. Χθες το βράδυ όμως ο Δημήτρης Πρίφτης έκλεισε στόματα και έκανε περήφανους και πάλι όλους τους Παναθηναϊκούς.

Ναι. Σε τέτοιες νίκες πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες. Απόλυτοι πρωταγωνιστές. Όμως ο προπονητής είναι ο… σκηνοθέτης των επιτυχιών. Αυτός που «καθοδηγεί» τους υπόλοιπους πάνω στο παρκέ. Και ακόμα μεγαλύτερη σημασία παίζει η προετοιμασία που έχει γίνει και αγωνιστικά και πνευματικά. Και ο Πρίφτης και στους δύο τομείς πήρε τα… πτυχία του Μπαρτζώκα. Όχι στα λόγια. Στην πράξη.

Τον εξέθεσε πνευματικά και αγωνιστικά

Πνευματικά είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν δύο επίπεδα πάνω από τον αντίπαλό του. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» είχε ετοιμάσει την ομάδα του με τρόπο εξαιρετικό. Οι «πράσινοι» στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς είχαν το μυαλό τους στο… κεφάλι τους, είχαν απόλυτη προσήλωση στο πλάνο τους και έμειναν πιστοί σε αυτό. Ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε να είναι πίσω στο σκορ με 14 πόντους δεν άλλαξε τίποτα. Κανείς δε θόλωσε. Ούτε από τον πάγκο, ούτε στο παρκέ. Όλοι πίστευαν στην νίκη, όλοι πίστευαν στο σχέδιο του προπονητή και δικαιώθηκαν, μιας και δεν άλλαξαν τίποτα από όσα είχαν πει.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ήταν σε… άλλο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε κατέβει στο παιχνίδι με ύφος… μπλαζέ. Το ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρισκόντουσαν σε πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από τον Παναθηναϊκό εξηγεί σε κάποιο βαθμό αυτή τη συμπεριφορά, όμως, σε αυτό έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Έλληνας τεχνικός του Ολυμπιακού είναι ο μοιραίος για την ομάδα του, μιας και δε μπόρεσε να βρει αντίδοτο ούτε στο αγωνιστικό πλάνο του Πρίφτη, αλλά ούτε και να δώσει στους παίκτες του να καταλάβουν (όσοι δεν ήξεραν) τι σημαίνει (και τι συμβαίνει στα) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Τον είχε προειδοποιήσει

Αγωνιστικά ο Πρίφτης ήταν καθ’ όλα εντάξει απέναντι στον συνάδελφό του. Από τον αγώνα στο Μόναχο είχε δείξει τις διαθέσεις του και έχει στείλει μήνυμα… ζώνης. Παρ’ όλα αυτά ο Ολυμπιακός πιάστηκε αδιάβαστος, απροετοίμαστος και ανίκανος να την αντιμετωπίσει. Μια match up ζώνη με πολλές παραλλαγές που άλλοτε οδηγούσε τους «ερυθρόλευκους» σε side pick and roll ή σε κεντρικό και μετατρεπόταν σε man to man. Με τον τρόπο αυτό ο Πρίφτης έβγαλε εκτός παιχνιδιού παίκτες ρυθμού, όπως ο Ντόρσει και ο Σλούκας, ενώ ταυτόχρονα χάλασε τη συνήθη καλή κυκλοφορία της μπάλας του Ολυμπιακού. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, στην επιτυχία της ζώνης, συνετέλεσε και η αστοχία των παικτών του Ολυμπιακού. Καθώς όπως όλα στο μπάσκετ έχουν το ρίσκο τους. Ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε να αφήσει λίγο πιο… χαλαρά κάποια σουτ (Ουόκαπ, Παπανικολάου) και δικαιώθηκε.

Κάτι που το είδαμε και στην περίπτωση του Φαλ. Ο σέντερ του Ολυμπιακού έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα στον Γιώργο Παπαγιάννη. Όμως και εκεί ο Δημήτρης Πρίφτης δεν έχασε τη ψυχραιμία του. Παρέμεινε νηφάλιος και συνέχισε στο ίδιο πλάνο. Οι «πράσινοι» δεν ήθελα να παίξουν με βοήθειες στον ψηλό του Ολυμπιακού για να μην ανοίξουν την αντίπαλη περιφέρεια. Όπως και έγινε μέχρι που οι διαιτητές άρχισαν να χρεώνουν με φάουλ τους «πράσινους» σε κάθε επαφή που υπήρχε και ΔΕΝ υπήρχε. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο διαιτητής Φούφης λίγο έλειψε να το πάρει μόνος του το ματς για τον Ολυμπιακό, αποβάλλοντας τον Νέντοβιτς, φορτώνοντας τον Παπαγιάννη και άλλα… χαριτωμένα. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε το plan B, έστειλε βοήθειες και όλα κρίθηκαν.

Άλλωστε η αλήθεια είναι πως ο Φαλ δεν είναι συνηθισμένος να παίρνει τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Είναι ένα κορμί που δεν αντέχει σε αυτό το επίπεδο, σε τόσες επαφές και τόσα τρεξίματα. Έμεινε από ανάσες, ο Μπαρτζώκας με την κατάσταση του Μάρτιν δεν είχε επιλογές και αναγκάστηκε να πιαστεί από τα… μαλλιά του.

Όπως γίνεται αντιληπτό ο Δημήτρης Πρίφτης είναι ο μεγάλος νικητής στο πρώτο από τα πολλά ντέρμπι που θα ακολουθήσουν. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν τον ενδιαφέρει. Ο Παναθηναϊκός δεν έλυσε τα προβλήματα του. Πήρε ψυχολογία, κέρδισε παίκτες, κέρδισε χρόνο και συνεχίζει το δύσκολο έργο του. Με ηρεμία και πίστη στις δυνάμεις της ομάδας. Την Πέμπτη η Ζενίτ των Πασκουάλ, Παπαδόπουλου και Παναγιωτόπουλου περιμένει στη γωνία και ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ θα αποδείξει αν όντως έχει αρχίσει να γυρίζει τον διακόπτη.

ΥΓ: Για μία ακόμα φορά η παρουσία του κόσμου αποδείχθηκε καταλυτική στην τελική έκβαση των γεγονότων. Και πιο σημαντική η παρουσία του κόσμου χθες το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ. Αυτή η «ντόπα» είναι πιο ισχυρή απ’ όλες. Και αυτό που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτή η σχέση με τον κόσμο δε συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Σε όλα τα αθλήματα.