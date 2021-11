ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσε την απόκτηση της Πέρι

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την απόκτηση της σέντερ Κόρτνι Πέρι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του ΠΑΣ Γιάννινα WBC ανακοινώνει την απόκτηση της Αμερικανίδας Center, Kourtni Perry.

Η 28χρονη αθλήτρια, που έχει γεννηθεί στο Columbus του Ohio, έχει ύψος 1.88 και τα τελευταία 2 χρόνια αγωνιζόταν στο σουηδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Hogsbo Basket Goteborg. Την περσινή σεζόν, σε 28 αγώνες είχε 14.0 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 1.0 ασίστ και 1.0 κλέψιμο σουτάροντας με 53.7% δίποντο, 57.1% τρίποντο και 60.5% βολές.

Η Perry είναι απόφοιτη του Central State University (CSU) και στην καριέρα της έχει περάσει από αρκετές χώρες έχοντας αγωνιστεί σε Μαρόκο, Πουέρτο Ρίκο, Ολλανδία, Λιθουανία, Αυστραλία, Σουηδία και εσχάτως Γερμανία.

Welcome to our family Kourtni!».