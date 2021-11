Ήταν τόσο... αδιάφορος ο Μήτρου-Λονγκ για τις ελληνικές ομάδες;

O Nαζ Μήτρου-Λονγκ αποτελεί το νέο «talk of the town» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού ο Ελληνοκαναδός έχει καταφέρει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του με την Μπρέσια να «κλέψει» τις εντυπώσεις και να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα αρκετών ομάδων.

Κι όμως ο Μήτρου- Λονγκ θα μπορούσε (και) το περασμένο καλοκαίρι να έρθει στα μέρη μας, αλλά τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ολυμπιακός «κόλλησαν» στη θέση ξένου που πιάνει ακόμα, αφού δεν έχει στα χέρια του το πολυπόθητο ελληνικό διαβατήριο, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελεί μεγάλη επιθυμία και του ίδιου.

Ο Ελληνοκαναδός προσπάθησε μέχρι τέλους να δοκιμάσει την τύχη του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αγωνίστηκε σε Γιούτα Τζαζ και Ιντιάνα Πέισερς, αλλά δεν κατάφερε αν βρει τον ρόλο που αναζητούσε, αφού το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το πέρασε τις θυγατρικές των δύο ομάδων. Δεν το έβαλε όμως κάτω και στράφηκε στην Ευρώπη.

Το περασμένο καλοκαίρι κοίταξε πλέον ανοικτά την προοπτική της «γηραιάς ηπείρου», με τη ζήτηση ωστόσο να μην είναι και η πλέον αναμενόμενη. Πολλά γράφτηκαν, περισσότερα ακούστηκαν, με τον Μήτρου-Λονγκ να καταλήγει στην Ιταλία και την Μπρέσια.

Προοπτική συμμετοχής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν υπήρχε, αφού η ιταλική ομάδα δεν αγωνίζεται ούτε στο FIBA Europe Cup, όμως αυτό δεν πτόησε τον Ελληνοκαναδό γκαρντ να μετακομίσει στην Μπρέσια και να διεκδικήσει με το παραπάνω όσα έχει ονειρευτεί.

Και κάπως έτσι - ου μην και καλύτερα - έχουν κυλήσει τα πράγματα ως τώρα για τον Μήτρου-Λονγκ, που μετά και την τελευταία του «25αρα» απέναντι στη Νάπολι, έγινε «talk of the town», αναγκάζοντας μάλιστα την Μπρέσια να πάρει θέση, αναφέροντας πως ο παίκτης παρά τα όσα σενάρια ακούγονται, δεν έχει κάποια ρήτρα στο συμβόλαιό του, ούτε κάποιο Euroleague out.

Ο 28χρονος γκαρντ μετράει ως τώρα 18,3 πόντους, με 55,9% στα δίποντα, 36,6% στα τρίποντα και 77,3% στις βολές, αλλά και 4,6 ριμπάουντ, 5,4 ασίστ και 19,7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 30,4 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στο ιταλικό πρωτάθλημα. Άσχημα; Καθόλου!

Είναι δεδομένο πως όσο συνεχίζει αυτές τις εμφανίσεις, οι μετοχές του στο «μπασκετικό χρηματιστήριο» θα κάνουν το ένα « limit up» μετά το άλλο. Ποιος έχασε από την όλη ιστορία; Μα φυσικά οι ελληνικές ομάδες, που δεν έκαναν δικό τους έναν παίκτη που είχε το potential να εξελιχθεί σε μία αξιόπιστη μονάδα, που έχει ως στόχο, μετά και το τέλος της περιπέτειάς του στο ΝΒΑ, να αποδείξει ότι αξίζει να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει καλύτερο κίνητρο;

Αν ο Μήτρου- Λονγκ δεν αποχωρήσει εν μέσω της φετινής περιόδου από την Μπρέσια για κάποια άλλη ομάδα, είναι δεδομένο πως το ερχόμενο καλοκαίρι θα αποτελέσει «μήλο της έριδος» στην Ευρώπη, ειδικά αν οι «20αρες» συνεχίσουν να παρουσιάζονται στα ιταλικά παρκέ.

Ο 28χρονος γκαρντ ήταν μία μεγάλη ευκαιρία, που όπως όλα δείχνουν χάθηκε για τις ελληνικές ομάδες, όχι όμως και για την Εθνική. Ο Μήτρου-Λονγκ χτυπάει ήδη την πόρτα της Γαλανόλευκης, με το διαβατήριο που θα του δώσει το εισιτήριο για τη μεγαλύτερη τιμή στη καριέρα του να μην είναι μακριά.

Κάποιοι ίσως έχασαν, αλλά το ελληνικό μπάσκετ δείχνει να κερδίζει ακόμα έναν παίκτη για τα επόμενα χρόνια...