Επιβεβαίωση SDNA: Επίσημα στον Παναθηναϊκό η Τζανάε Σμιθ

Και επίσημα παίκτρια του Παναθηναϊκού αποτελεί Τζανάε Σμιθ, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του SDNA.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει από την Παρασκευή (29/10), η Αμερικανίδα σέντερ αποτελεί την εκλεκτή του «τριφυλλιού» για τη θέση της σέντερ, αντικαθιστώντας την Ακίλ Τακ, που αποχώρησε από τις «πράσινες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Janae Smith για την αγωνιστική σεζόν 2021-2022 για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ.

Σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση για το «τριφύλλι» καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του μια πολύ καλή αθλήτρια που αγωνίζεται στις θέσεις 4 (PF) και 5 (C).

H 29χρονη Σμιθ (1,88μ.) έχει την εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα καθώς τη σεζόν 2015-16 αγωνίστηκε για τη Νίκη Λευκάδας με 19,2 πόντους και 10,3 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Η Αμερικανίδα έχει κάνει ένα πέρασμα από το «τριφύλλι» τη σεζόν 2016-17 για πέντε αγωνιστικές όπου είχε 10.6 πόντους και 9.4 ριμπάουντ μέσο όρο αλλά μετά πήρε μεταγραφή για την ομάδα της MBK Ruzomberok στη Σλοβακία όπου και ολοκλήρωσε τη σεζόν με 11.4 πόντους και 8 ριμπάουντ μέσο όρο.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Σμιθ επισήμανε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι ξανά στην Ελλάδα. Είναι όλα καλύτερα από ποτέ. Γνώρισα τις συμπαίκτριές μου και την κόουτς Καπογιάννη και είναι όλοι υπέροχοι. Ανυπομονώ να παίξω και να συνεισφέρω στην ομάδα όσο μπορώ. Μέχρι στιγμής η ομάδα τα έχει πάει περίφημα σε Ελλάδα και Ευρώπη και ανυπομονώ να αγωνιστώ αύριο στον αγώνα με τον ΠΑΣ και να βοηθήσω κι εγώ από την πλευρά μου όσο μπορώ».

Αναλυτικά το πλούσιο βιογραφικό της:

Κολλεγιακή καριέρα:

2010-2011: Charleston (NCAA, starting five): 28 games: 11.7ppg, 6.2rpg

2011-2012: Illinois St. (NCAA): sat out due to NCAA transfer rules

2012-2013: Illinois St. (NCAA, starting five): 35 games: 13.6ppg, 8.0rpg

2013-2014: UAB (NCAA), sat out due to NCAA transfer rules

2014-2015: UAB (NCAA, starting five): 31 games: 18.7ppg, 8.0rpg

Επαγγελματική καριέρα:

2015-2016: AS Niki Lefkadas (Greece-A1): 9 games: 19.2ppg, 10.3rpg in Jan.'16 moved to Hapoel Petah Tikva (Israel-D1, starting five): 9 games: 18.6ppg, 9.9rpg

2016-2017: Panathinaikos Athens (Greece-A1): 5 games: 10.6ppg, 9.4rpg in Feb.'17 moved to MBK Ruzomberok (Slovakia-Extraliga, starting five): 10 games: 11.4ppg, 8.0rpg

2017-2018: Enea AZS Poznan (Poland-BLK): 4 games: 7.8ppg, 6.8rpg, 1.0spg, in Jan.'18 moved to TSV 1880 Wasserburg (Germany-DBBL): 7 games: 10.9ppg, 5.9rpg

2018-2019: In Dec.'18 signed at Eintracht Braunschweig (Germany-DBBL, starting five): 12 games: 18.0ppg, 9.8rpg

2019-2020: BK Gorizont Minsk (Belarus-Premier League, starting five): 18 games: 17.3ppg, 8.8rpg

2020-2021: Beac Ujbuda (Hungary-A Division, starting five): 22 games: 14.5ppg, 8.4rpg