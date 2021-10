Ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος με τον Ντόρσει να οργιάζει, αλλά κατέρρευσε στη συνέχεια από την εκπληκτική επιθετική λειτουργία της ΤΣΣΚΑ που παρά την απουσία Μιλουτίνοφ, Σενγκέλια έφτασε χωρίς άγχος στο 88-82.

Παρά το ιδανικό ξεκίνημα στο ματς και την εξαιρετική εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ (ρεκόρ καριέρας με 32π. και 7/10 3π.) ο Ολυμπιακός δεν έφυγε με σπουδαίο διπλό «δήλωσης» από την ρωσική πρωτεύουσα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν ποτέ να βρουν αντίδοτο στην εξαιρετική εμφάνιση του Ουίλ Κλάιμπερν, μιας και κάθε φορά που πλησίαζαν στο σκορ η ΤΣΣΚΑ, εύκολα ή δύσκολα, έβγαζε την απαραίτητη ποιότητα και ξέφευγε. Μία ΤΣΣΚΑ που εμφανίστηκε με σημαντικές απώλειες καθώς νοκ-άουτ είχαν τεθεί οι Σενγκέλια, Μιλουτίνοφ και Γκριγκόνις. Την ίδια στιγμή, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νικηφόρα παιχνίδια της η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχε τον αναγκαίο επιθετικό πλουραλισμό. Έτσι, επιστρέφει στην Ελλάδα με άδειες αποσκευές και στρέφει την προσοχή της στην προσεχή «διαβολοβδομάδα».

Τρομερή εμφάνιση και μεγάλα καλάθια σε κρίσιμες στιγμές από τον Ουίλ Κλάιμπερν που ολοκλήρωσε στο ματς με 29 πόντους (6/8 2π., 3/8 3π., 8/8 βολ.). Σημαντική επιθετική συνεισφορά και από τους Λούντμπεργκ, Μπολομπόι που σκόραραν έκαστος από 16 πόντους για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (4-1). Μαγική αλλά μοναχική εμφάνιση από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους και 7/10 τρίποντα. Από εκεί και πέρα μόνο ο Ζαν-Σαρλ μπόρεσε να ξεχωρίσει έχοντας 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Στην «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί ο Ολυμπιακός (3-2) έχει δύο εντός έδρας αναμετρήσεις, την Τρίτη κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου (26/10, 21:00) και την Πέμπτη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε (28/10, 21:00).

Άχαστος Ντόρσεϊ, «πλήρωσε» τα λάθη ο Ολυμπιακός

Σαρωτικός μπήκε στην «Megasport Arena» ο Ολυμπιακός. Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ... καυτό πίσω από τα 6,75μ. οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με 0-7 και 2-12 στο 3'. Το άμεσο τάιμ άουτ του Δημήτρη Ιτούδη δεν «έκοψε» τον ρυθμό των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα που... πυροβολούσαν από την περιφέρεια (4/4 3π.) στέλνοντας την διαφορά στο +12 (6-18 στο 6'). Παρά το αρχικό 7/7 εντός πεδιάς, όμως, 5 εύκολα λάθη έδωσαν εύκολα καλάθια στην ΤΣΣΚΑ που μείωσε στο σκορ (12-18 στο 7'). Εντέλει, ο άχαστος Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π., 1/1 2π., 4/4 3π.) έδωσε ξανά λύσεις και διατήρησε τον Ολυμπιακό προηγούμενο στην α' περίοδο (20-25 στο 10').

«Ζεστάθηκε» ο Κλάιμπερν, +10 από το πουθενά για την ΤΣΣΚΑ

Τρία λάθη και δύο άστοχα σουτ του Ολυμπιακού με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου επέτρεψαν στην ΤΣΣΚΑ να «τρέξει» ένα σερί 5-0 και να ισοφαρίσει σε 25-25 (13'). Το επιμέρους έφτασε μέχρι το 11-2 (31-27 με τρίποντα από Χάκετ και Σβεντ) καθώς η second unit των φιλοξενούμενων δεν είχε μπει στο πνεύμα ματς. Η σύνδεση του Πρίντεζη με το αντίπαλο καλάθι «ξεκόλλησε» επιθετικά τον Ολυμπιακό (33-32 στο 17' με βολή του Μάρτιν) αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο οι... μηχανές έσβησαν. Συνεχόμενα γκολ-φάουλ του Κλάιμπερν (12π.) έφεραν τους Μοσχοβίτες σε θέση ισχύος, την ώρα που το at the buzzer μπάσιμο του Λούντμπεργκ έφτιαξε την μεγαλύτερη υπέρ των γηπεδούχων διαφορά (48-38 στο 20'). Ουσιαστικά, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει το εξαιρετικό πρώτο του δεκάλεπτο, κατέρρευσε στην δεύτερη περίοδο (9λ. σύνολο, 28-13 επιμέρους), ενώ και η απουσία του εντυπωσιακού στα πρώτα 10' Ντόρσεϊ δεδομένα περιόρισε την επιθετική του παραγωγή.

Πήγε να του ξεφύγει το ματς, επέστρεψε με Ντόρσεϊ

Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε. Ο Ολυμπιακός είχε βγει εντελώς εκτός ρυθμού, ενώ η «ομάδα του στρατού» πατούσε εμφανώς καλύτερα στο παρκέ. Ο Κλάιμπεριν συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει προ της ανάπαυλας (53-40 στο 21'). Ακολούθησαν εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις, με την διαφορά να βρίσκεται (προσωρινά) στις παρυφές των 10 πόντων. Ένα μίνι ξέσπασμα πίσω από την γραμμή του τριπόντου με τον συνήθη ύποπτο και τον Βόιγκτμαν εκτόξευσαν την διαφορά στους 17 πόντους (66-49 στο 27'), αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε. Το 5ο εύστοχο τρίποντο του Ντόρσεϊ αποτέλεσε το ιδανικό εφαλτήριο, με το 0-10 σερί να «ρίχνει ακόμα περισσότερο την διαφορά (66-59 στο 30').

Το «τελείωσε» και τυπικά ο Κλάιμπερν

Μάλιστα, ο Έλληνας άσος με άλλους τέσσερις προσωπικούς πόντους μείωσε σε απόσταση αναπνοής (66-63), προτού ο Λούντμπεργκ δώσει μία πρώτη ανάσα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με σουτ τριών πόντων. Από ό,τι φάνηκε με την εξέλιξη του ματς, οι Ρώσοι βρήκαν με το καλάθι αυτό την απαραίτητη ώθηση για να ξεφύγουν ξανά και ουσιαστικά να «καθαρίσουν» το ματς. Ένα επιπόλαιο φάουλ πάνω στον Σβεντ (3/3 βολές) και ένα εύστοχο σουτ πίσω από τα 6.75μ. του Μπολομπόι έστειλαν την ΤΣΣΚΑ ξανά στο +12 (78-66 στο 34') και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακόμη και όταν ο Ολυμπιακός πλησίασε απειλητικά (78-71 στο 36') ο Κλάιμπερν με ένα απίθανο γκλ-φάουλ «έσβηνε» κάθε ελπίδα ανατροπής. Εντέλει, το ματς ολοκληρώθηκε στο 88-82 με την ΤΣΣΚΑ να πετυχαίνει την 4η ευρωπαϊκή νίκη της.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 48-38, 66-59, 88-82

Τα στατιστικά της αναμέτρησης

Λεφτά στην Τράπεζα (Μετακίνηση 3): Ηγετική εμφάνιση από τον Ουίλ Κλάιμπερν. Σε ένα ματς που η ΤΣΣΚΑ στερήθηκε ποιοτικούς παίκτες έκανε το απαραίτητο step up και ολοκλήρωσε το ματς με 29 πόντους (32 στον δείκτη αξιολόγησης) αλλά και μεγάλα καλάθια όταν η μπάλα... έκαιγε.

Γίνε Πρόεδρος: Μεστή παρουσία από τον Τζόελ Μπολομπόι που είχε αθόρυβα 16 πόντους (7/10 εντός πεδιάς), ένα κρίσιμο τρίποντο στην τελευταία περίοδο αλλά και 5 ριμπάουντ.

Lockdown: Στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν καθοριστικός στην νίκη με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Σήμερα ο Κώστας Σλούκας ήταν σκιά του εαυτού του (2π., 2λ., -3 ranking) οπότε φαντάζει αδύνατο για τον Ολυμπιακό να πετύχει εκτός έδρας νίκη σε τόσο δύσκολη έδρα

Τελετές «Το Κοράκι» (Μετακίνηση 5): Χωρίς λάθη οι διαιτητικές αποφάσεις από τους Ιερεθουέλο, Χορντόφ και Ζαμοΐσκι. Φώναξε έντονα σε ένα γκολ-φάουλ του Κλάιμπερν ο Γιώργος Μπαρτζώκας (03:43') για το τέλος, αλλά το ριπλέι δείχνει να μην τον δικαιώνει.

Πόση αλήθεια αντέχεις; Ο Ντόρσεϊ ντύθηκε... Βεζένκοφ αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε το απαραίτητο supporting cast για να φύγει με ένα τεράστιο διπλό από την Μόσχα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία τόσο λόγω των απουσιών των Ρώσων (Σενγκέλια, Γκριγκόνις, Μιλουτίνοφ) όσο και της εξαιρετικής τους εκκίνησης στο ματς. Εντέλει, η σπουδαία εμφάνιση του Κλάιμπερν και κάποια μεγάλα σουτ των γηπεδούχων επέτρεψαν στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να διατηρήσει αλώβητη την έδρα της.