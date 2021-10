Euroleague: Από τα χειρότερα ranking στην ιστορία της διοργάνωσης η Ούνικς Καζάν κόντρα στη Φενέρ!

Μαύρη σελίδα για την Ούνικς Καζάν ο διασυρμός της Πέμπτης (14/10) στην Κωνσταντινούπολη, ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε με 80-41!

Η ομάδα του Μάριο Χεζόνια συγκέντρωσε μόλις 15 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, σε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις ομάδες από καταβολής Euroleague.

Η εμφάνιση αυτή συγκαταλέγεται στην 11η θέση με τα χαμηλότερα ranking του θεσμού, ενώ είναι η χειρότερη επίδοση συλλόγου τα τελευταία δέκα χρόνια!

Αναλυτικά τα χειρότερα ranking:



1. Σιένα (-2) vs Ολυμπιακός το 2011

2. Μακάμπι (0) vs Ούλκερ to 2002

3. Φενέρμπαχτσε (0) vs Μακάμπι το 2002

4. Βαλένθια (0) vs Παναθηναϊκός το 2010

5. Μακάμπι (0) vs Βαλένθια το 2004

6. Μπάμπεργκ (5) vs Παρτιζάν το 2008

7. Σαρλερουά (7) vs Ρεάλ το 2010

8. Κρκα (7) vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2003

9. Λόντον Τάουερς (8) vs Ολίμπια Λιουμπλιάνας το 2001

10. Τσιμπόνα (9) vs Σιένα το 2009

11. Ούνικς Καζάν (15) vs Φενέρμπαχτσε το 2021

12. Πρόκομ (18) vs Ούνικς Καζάν 2011