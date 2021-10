Τέλος εποχής: Αποσύρθηκε ο τεράστιος Πάου Γκασόλ!

Ένας από τους κορυφαίους σέντερ όλων των εποχών, ο τεράστιος Πάου Γκασόλ, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Ισπανός σέντερ Πάου Γκασόλ, έβαλε τέλος στην τεράστια καριέρα του. Σε ειδική συνέντευξη τύπου η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο 41χρονος βετεράνος, πλέον, άσος, ανακοίνωσε την απόφασή του να κρεμάσει την γεμάτη γαλόνια φανέλα του. Ο Γκασόλ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με την αγαπημένη του Εθνική Ισπανίας, έχοντας στις πλάτες του μία τεράστια πορεία στο NBA αλλά και τις διεθνείς διοργανώσεις.

Κορυφαίες στιγμές στην συλλογική πορεία του είναι αδιαμφισβήτητα τα δύο πρωταθλήματα στο ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς του Κόμπι Μπράιαντ, την ώρα που σε εθνικό επίπεδο σάρωσε με τους «φούριας ρόχας» σε κάθε διοργάνωση.

Για την ακρίβεια ο Πάου Γκασόλ κατέκτησε τα πάντα με την Εθνική Ισπανίας καθιερώνοντας την χώρα της Ιβηρικής ως μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών. Πιο συγκεκριμένα, μέτρησε τρία μετάλλιες στις μικρές Εθνικές ομάδων ενώ σε εκείνη των ανδρών είχε 11 μετάλλια (1 χρυσό σε Παγκόσμιο Κύπελλο, 3 χρυσά σε Ευρωμπάσκετ, 2 ασημένια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 2 ασημένια σε Ευρωμπάσκετ, 2 χάλκινα σε Ευρωμπάσκετ και άλλο 1 χάλκινο στους Ολυμπιακούς του 2016).

Από εκεί και πέρα, με την φανέλα της Μπαρτσελόνα είχε ακόμη 3 πρωταθλήματα Ισπανίας και 1 Spanish King's Cup με την Euroleague να είναι το μοναδικό τρόπαιο που ξέφυγε από την λαμπρή συλλογή του.

Η συλλογική καριέρα

1998-01: Μπαρτσελόνα

2001-08: Μέμφις Γκρίζλις

2008-14: Λος Άντζελες Λέικερς

2014-16: Σικάγο Μπουλς

2016-19: Σαν Αντόνιο Σπερς

2009: Μιλγουόκι Μπακς

2021: Μπαρτσελόνα

Τα μετάλλια με την Εθνική Ισπανίας

Ολυμπιακοί Αγώνες

2008 – Πεκίνο: ασημένιο

2012 – Λονδίνο: ασημένιο

2016 – Ρίο ντε Τζανέιρο: χάλκινο

Παγκόσμιο Κύπελλο

2006 – Ιαπωνία: χρυσό

EuroBasket

2009 – Πολωνία: χρυσό

2011 – Λιθουανία: χρυσό

2015 – Γαλλία: χρυσό

2003 – Σουηδία: ασημένιο

2007 – Ισπανία: ασημένιο

2001 – Τουρκία: χάλκινο

2017 – Τουρκία: χάλκινο

Οι συλλογικές διακρίσεις

2x Πρωτάθλημα ΝΒΑ (2009, 2010)

6x AllStar Game (2006, 2009-11, 2015, 2016)

NBA Rookie of the Year (2002)

NBA All-Rookie First Team (2002)

3x Πρωτάθλημα Ισπανίας (1999, 2001, 2021)

1x Copa del Rey (2011)

«Ήθελα να τελειώσω παίζοντας, όχι με πατερίτσες και με χειρουργικές επεμβάσεις»

Στις αποχαιρετιστήριες δηλώσεις τον μυθικό Πάου Γκασόλ τίμησαν κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας και άλλοτε συνοδοιπόρος του στην εθνική, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο μέχρι πρότινος προπονητής του, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Φελίπε Ρέγιες, ο Ραούλ Λόπεθ, ο Πάμπλο Λάσο.

«Ήθελα να παίξω μπροστά στην κόρη μου, δούλεψα με τους γιατρούς και τώρα που ήρθε το τέλος, είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Ευχαριστώ την Μπαρτσελόνα που μου έδωσε την ευκαιρία γι' αυτούς τους όμορφους μήνες, είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής και της καριέρας μου. Έπαιξα και με την εθνική ομάδα, ήταν ιδιαίτερο το συναίσθημα κι ας μην κατακτήσαμε ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες» τόνισε ο συγκινημένος Πάου και προσέθεσε:

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι αποσύρομαι από το μπάσκετ. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα πρέπει να γνωρίζεις πότε να αλλάξεις μια ταχύτητα για να απολαύσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Ήθελα να τελειώσω παίζοντας, όχι με πατερίτσες και με χειρουργικές επεμβάσεις" πρόσθεσε και συνέχισε: "Ευχαριστώ όλους τους συνοδοιπόρους μου σε αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και ελπίζω πως μπορώ να στηρίζομαι σε εσάς για τα επόμενα πρότζεκτ. Πάντα ήθελα να θέτω νέους στόχους και νέα όρια».

Θυμίζουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν συζητήσεις να συνεχίσει μία ακόμη σεζόν με τους «μπλαουγκράνα», εντέλει όμως ο μυθικός Πάου Γκασόλ αποφάσισε να αποσυρθεί και να βάλει τέλος σε μία καριέρα γεμάτη τίτλους και γαλόνια.