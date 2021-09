Σιακάμ: «Ο Λέοναρντ είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία των Ράπτορς»!

Ο Πασκάλ Σιακάμ μίλησε στο «Sopan Deb of The New York Times» για τις φήμες περί αποχώρησης του από τους Ραπτορς το καλοκαίρι, το περιστατικό με τον Νικ Νερς κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, αλλά και τον Καουάι Λέοναρντ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του 27χρονου άσου της ομάδας του Τορόντο: Για τις φήμες περί αποχώρησης από τους Ράπτορς: «Δεν με ενόχλησε πραγματικά, γιατί δεν άκουσα ποτέ τίποτα από τους Ράπτορς. Ακόμα και όλα τα νέα που έβλεπα δεν ήταν ποτέ σε στιλ οι Ράπτορς θέλουν να διώξουν τον Σιακάμ. Δεν άκουσα ποτέ ότι η ομάδα θέλει να χαρίσει τον Σιακάμ». Για την πορεία του τραυματισμού του: «Σουτάρω και χειρίζομαι την μπάλα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο της διαδικασίας φαίνομαι καλύτερα από ό,τι περίμενα τουλάχιστον ή κάνω περισσότερα από ό,τι νόμιζα ότι θα έκανα εκείνη την στιγμή ». Για τη διαμάχη του με τον Νικ Νερς: «Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο άσχημα. Αυτό που συνέβη ήταν μετά από ένα παιχνίδι. Είμαι τόσο απογοητευμένος. Εκνευρίστηκα που χάσαμε και δεν μπόρεσα να βοηθήσω. Νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν μεταξύ ενός προπονητή και ενός παίκτη». Για την αποχώρηση του Λέοναρντ το 2019: «Για μένα εκείνη την στιγμή, αφού είχε αρχίσει να γίνομαι και φίλος με τον Λέοναρντ, ένιωσα ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας με την ομάδα για να είμαι ειλικρινής. Και αυτό ήταν το μόνο πράγμα που ένιωσα. Ο Καουάι ήταν, για μένα, ο καλύτερος παίκτης των Ράπτορς όλων των εποχών. Νομίζω ότι ήταν πάντα. Και νομίζω γι αυτό έχουμε κρατήσει ακόμα επαφές και μιλάμε». Για τους στόχους την επόμενη περίοδο: «Αισθάνομαι ότι όταν τελείωνε η περασμένη ​​σεζόν, έπιανα ένα ρυθμό, τελικά ένιωθα καλά. Είχα μόλις ξεπεράσει τον Covid-19 και είχα χάσει 20 κιλά. Αυτά είναι πράγματα που περνούσα και νιώθω ότι πάντα γινόμουν καλύτερος στα μάτια μου. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο επίπεδο στο οποίο σίγουρα μπορώ να φτάσω. Και για μένα, σίγουρα βλέπω τον εαυτό μου ως All-Star. Πραγματικά θέλω να γίνω ένας πολύτιμος παίκτης στο πρωτάθλημα μια μέρα. Αλλά για μένα, νομίζω ότι υπάρχουν σίγουρα πολλά περισσότερα για να πραγματοποιήσω το όνειρό μου που θα με φέρει στο επόμενο επίπεδο».