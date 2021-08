Λαύριο: Νέα ενίσχυση στα γκαρντ με τον Μπλερ

Το Λαύριο προχώρησε σε νέα... τονωτική ένεση στα γκαρντ του με την απόκτηση του Τζαβόν Μπλερ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Χρήστου Σερέλη:

Jahvon Blair Is Coming To Town!

Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου (27/03/1998) Καναδού Point guard / Shooting guard (1.93m) Jahvon Michael Henry-Blair, απόφοιτο του Georgetown College.

Το Who is Who του Jahvon:

- NCAA (Georgetown Hoyas, 2017-2021): στην κολεγιακή του καριέρα σε 118 παιχνίδια είχε Μ.Ο.: 9.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 0.5 κλεψίματα

- National team career: ο Blair εκπροσώπησε τον Καναδά στο Πρωτάθλημα FIBA Under-18 Americas 2018. Είχε μέσο όρο 6.8 πόντους και βοήθησε την ομάδα του να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο.

Career highlights and awards:

• Big East All-Freshman Team (2018)

• BioSteel All-Canadian Game MVP (2016)

Jahvon, congratulations on being part of our team, Lavrio Megabolt BC! The entire team welcomes you and we hope to have a long and successful journey together.