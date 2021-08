Χιούστον Ρόκετς: Η ομάδα του μέλλοντος

Τέσσερις κινήσεις στο Draft και δύο παίκτες που έχουν όλο το μέλλον για να λάμψουν. Οι φετινοί Χιούστον Ρόκετς αναμένεται να έχουν διαφορετικό πρόσωπο, στέλνοντας στο φετινό Summer League μήνυμα για το μέλλον.

Στη φετινή διαδικασία του NBA Draft έκλεψαν την παράσταση. Όχι μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερεις κινήσεις σε θέσεις που είχαν ανάγκη και με παίκτες που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους για να χαράξουν τη δική τους πορεία στη λίγκα.

Οι Χιούστον Ρόκετς θέλουν να κάνουν την περσινή σεζόν μια κακή παρένθεση. Ολοκλήρωσαν την regular season με το χειρότερο ρεκόρ στη λίγκα, γεγονός που τους βοήθησε να κάνουν κινήσεις στο Draft.

Πρώτη και πιο ηχηρή κίνηση ο Τζέιλεν Γκριν. Ο χαρισματικός γκαρντ έπειτα από μια σεζόν στην G League με την Ignite, έκανε το άλμα για το ΝΒΑ. Οι Ρόκετς τον επέλεξαν στο νο.2 της διαδικασίας και ήδη ο ντόρος γύρω από το όνομα του είναι έντονος. Αρκετοί τον έχουν χρήσει ήδη φαβορί για το βραβείο του Rookie of the Year, ενώ στο πρόσωπο του στο Τέξας βλέπουν τον παίκτη γύρω από τον οποίο θα χτίσουν την ομάδα της επόμενης δεκαετίας.

Το πρώτο μήνυμα ήρθε στην κόντρα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς και τον Κέιντ Κάνινγχαμ. Το κοντέρ έγραψε 25 πόντους απέναντι στο νο.1 της διαδικασίας και τα πρώτα μηνύματα πως κάτι σπουδαίο χτίζεται γύρω από την περίπτωση του δεν άργησαν να έρθουν. Με την αυτοπεποίθηση του να τρυπάει ταβάνι και με την στόφα μεγάλου παίκτη ο Γκριν έρχεται να συνθέσει με εκρηκτική περιφέρεια με τον Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ τη νέα σεζόν.

"Έχω ένα βάρος στους ώμους μου και πρέπει να ανταποκριθώ σε αυτό", είχε πει ο Γκριν μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στους Πίστονς. Και είναι ακόμα στην -πολύ- αρχή...

Ευρωπαϊκή αύρα και το σωστό συμπλήρωμα

Ο Γκριν είναι ο παίκτης-σημείο αναφοράς στο φετινό draft των Ρόκετς, αλλά όχι ο μοναδικός που επιλέχθηκε.

Οι ρουκέτες έδωσαν μεγάλη έμφαση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, φέρνοντας στο Τέξας δύο παίκτες με εξαιρετικές συστάσεις και λαμπρό μέλλον.

Ο Αλπερέν Σενγκούν αναδείχθηκε MVP της σεζόν στο πρωτάθλημα Τουρκίας με την Μπεσίκτας. Φενερμπαχτσέ και Εφές ήταν έτοιμες να κονταροχτυπηθούν για χάρη του, όμως η επιλογή του ΝΒΑ και η θέληση των Ρόκετς τον έφεραν στη μεγάλη σκηνή του ΝΒΑ. Τα πρώτα δείγματα στο Summer League ήταν τα καλύτερα. Εξαιρετικές εμφανίσεις, κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια και τρομερό μπασκετικό θράσος. Αυτό ακριβώς που θέλει κάθε προπονητής από έναν νέο παίκτη.

Από κοντά και ο Ουσμάν Γκαρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης άφησε την ισπανική πρωτεύουσα και άνοιξε τα φτερά του για να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Για να γίνει αυτό μάλιστα έδωσε την ρήτρα στη Ρεάλ, ύψους τριών εκατ. ευρώ και πλέον αναμένεται να είναι κρίκος στην αλυσίδα των νεανικών Ρόκετς.

Οι κινήσεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Διότι οι Ρόκετς έκαναν δικό τους και τον Τζος Κρίστοφερ. Έναν παίκτη με υψηλό potential, που ξέρει πολύ καλά πώς να παίξει μαζί με τον Γκριν. Κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο παιχνίδι των νέων Ρόκετς.

Πόρτερ, Γουντς και ένα πακέτο εκρηκτικό

Οι τέσσερις παίκτες που επιλέχθηκαν στη φετινή διαδικασία θα έχουν ρόλο. Άλλοι μεγαλύτερο και άλλοι μικρότερο. Το σημαντικό είναι πως υπολογίζονται από τον Στέφεν Σάιλας για τη νέα σεζόν, πλαισιώνοντας τους δύο ηγέτες του συνόλου.

Κρίστιαν Γουντ και Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ έρχονται με... φόρα από την περσινή σεζόν, αφήνοντας υποσχέσεις για την επόμενη μέρα. Ο Τζέιλεν Γκριν έχει δηλώσει επανειλημμένως πώς θέλει και ανυπομονεί να μοιραστεί το παρκέ με τον πρώην παίκτη των Καβαλίερς και η δική τους συνεργασία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σε αυτούς προσθέστε και τον πολύπειρο Έρικ Γκόρντον, που αποτελεί εγγύηση στο σκοράρισμα, αλλά και τον Ντάνιελ Τάις, που φέρνει σκληράδα και θα καταλάβετε πως οι νέοι Ρόκετς αναμένονται πολύ επικίνδυνοι.

Τι θα γίνει με τον Ουόλ;

Last but not least, o πιο προβεβλημένους παίκτης αυτού του ρόστερ. Ο Τζον Ουόλ έχει χρόνια εμπειρίας στη λίγκα και παλεύει για το δικό του restart μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των τελευταίων ετών.

Εκ πρώτης όψεως και με τους Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ και Τζέιλεν Γκριν στην πρώτη γραμμή της περιφέρειας υπάρχουν δύο τινά για την περίπτωση του.

1. Θα αποτελέσει τον παίκτη που θα πλαισιώνει ποιοτικά την περιφέρεια και θα δίνει το κάτι παραπάνω όταν η μπάλα θα είναι βαριά. Μια συνθήκη που την ξέρει καλά και μπορεί να ανταποκριθεί με την εμπειρία του.

2. Θα παραχωρηθεί με ανταλλαγή σε μια ομάδα που παλεύει για το πρωτάθλημα, ώστε να παλέψει κι αυτός για τίτλο. Έτσι θα υπάρξει περισσότερος χώρος για συνεργασία Πόρτερ-Γκριν με τους Ρόκετς να δείχνουν σε αυτή την περίπτωση πως αδιαμφισβήτητοι ηγέτες τους είναι οι δυο νεαροί γκσρντ.

Εκ πρώτης φαίνεται ο Ουόλ να μένει στο Τέξας και να δημιουργεί μια πολύ ισχυρή Big 4 με Γουντ, Πόρτερ τζούνιορ και Γκριν. Κάτι που αυτόματα ανεβάζει το επίπεδο του ρόστερ. Συν τοις άλλοις, δεν υπάρχει στην παρούσα φάση κάποια κουβέντα γύρω από το μέλλον του. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν είναι πιθανό να ανοίξει θέμα στο άμεσο μέλλον.

Μιας και είπαμε μέλλον όμως, οι νέοι Ρόκετς έχουν εκρηκτικότητα και έντονο νεανικό στοιχείο. Στο Summer League του Λας Βέγκας έστειλαν τα πρώτα μηνύματα για το τι θα ακολουθήσει. Και παράλληλα έδειξαν ένα πράγμα.

Το μέλλον τους ανήκει...