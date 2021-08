Έμεινε στον Απόλλωνα ο Τσιακμάς

Ο Νίκος Τσιακμάς έμεινε στον Απόλλωνα Πάτρας και θα βρεθεί με την ομάδα στα «σαλόνια» της Basket League την ερχόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Μαζί μας στη Basket League τη σεζόν 2021-2022 θα είναι ο Νίκος Τσιακμάς, που συνεχίζει στην ομάδα για 3η σερί χρονιά. Νίκο να έχεις πρώτα απ’ όλα υγεία και πάντα να αγωνίζεσαι με το ίδιο κίνητρο και με το περίσσιο πάθος, που σε χαρακτηρίζει!»

«ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ, Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΙΚΗ»

«Έχω ζήσει μικρό παιδί ως φίλαθλος την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο γήπεδο του Απόλλωνα στη Basket League. Ως παίκτης είχα πάρει ένα μικρό δείγμα στην Α2 Εθνική την πρώτη μου χρονιά στην ομάδα, αλλά το γεμάτο γήπεδο στη μεγάλη κατηγορία είναι κάτι το διαφορετικό. Ανυπομονώ να έρθει η ώρα να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα, που είναι μαγική. Δεν είναι τυχαίο που όλοι λένε ότι γεμάτο το γήπεδο μας είναι κυριολεκτικά ο παίκτης παραπάνω για την ομάδα μας». Αυτά τόνισε ο Νίκος Τσιακμάς μιλώντας για τη νέα σεζόν και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με τα χρώματα του Απόλλωνα, την ιστορικότερη ομάδα της πόλης μας και θέλω να βοηθήσω να εκπληρώσει όλους τους στόχους της. Έχω υψηλές φιλοδοξίες και πολλά όνειρα, αλλά δεν νιώθω ότι έχω πετύχει κάτι. Ακόμη βρίσκομαι στην αρχή. Το να καταφέρω να αγωνιστώ στη Basket League και στον Απόλλωνα ήταν ένα από τα όνειρα μου. Όμως ακόμη είμαι μικρός, έχω το κεφάλι χαμηλά και πιστεύω ότι όλοι μαζί με σκληρή δουλειά και υγεία θα πετύχουμε πολλά με την ομάδα».

WHO IS WHO

Ο Νίκος Τσιακμάς γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1999 στο Βόλο και είναι φοιτητής στη Νομική στο τέταρτο έτος στο Πανεπιστήμιο Πάφου. Στα 5 του χρόνια είχε την πρώτη επαφή του με το μπάσκετ στις ακαδημίες του Κολοσσού Ρόδου. Στην Γ’ Δημοτικού βρέθηκε στη Νίκη Βόλου και από την επόμενη χρονιά εντάχθηκε στις ακαδημίες του Έσπερου ΑΟΠΑ. Όταν ήταν μαθητής στη Γ’ Λυκείου αγωνίστηκε για μία περίοδο στον Προμηθέα, επέστρεψε αμέσως μετά στον Έσπερο ΑΟΠΑ, από εκεί στην Ακράτα και ακολούθως στον Απόλλωνα.

ΕΔΩΣΕ ΠΟΛΛΑ

Ο Νίκος Τσιακμάς ήταν από τους παίκτες που έδωσαν πολλά πέρυσι στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α2 Εθνική και την άνοδο στη Basket League. Σε 21 παιχνίδια είχε μ.ο. 8,8 πόντους και 2,5 ασίστ έχοντας 31/59 δίποντα με 52,54%, 31/83 τρίποντα με 37,35% και 29/43 βολές με 67,44%. Ακόμη έκανε 0,9 κλεψίματα και κέρδισε 1,3 ριμπάουντ μένοντας στο παρκέ 22.33».