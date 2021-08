Κράτησε τον Διαμαντάκο ο Απόλλων Πάτρας

Την φανέλα του Απόλλωνα θα φοράει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Διαμαντάκος, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του και ετοιμάζεται να αγωνιστεί με τους Πατρινούς και στην Basket League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Ο Γιώργος Διαμαντάκος θα είναι μαζί μας και στη Basket League

Μαζί μας και στη Basket League την περίοδο 2021-2022 θα είναι ο Γιώργος Διαμαντάκος. Γιώργο να έχεις υγεία και να απολαμβάνεις το μπάσκετ. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και με ομαδική προσπάθεια θα κυνηγήσουμε και θα πετύχουμε πολλά!

«ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ»

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω να είμαι μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα. Στη σχέση μας υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο. Έχω ζήσει ωραίες στιγμές. Είναι πολύ όμορφο ότι καταφέραμε τη χρονιά που πέρασε και πιστεύω ότι τη νέα σεζόν θα ζήσουμε ακόμη περισσότερες συγκινήσεις» δήλωσε ο Γιώργος Διαμαντάκος και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη η πρόκληση της Basket League και οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε σκληρά και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ καλό. Ελπίζω τα γήπεδα να γεμίσουν και πάλι. Στόχος μας είναι σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε τα πάντα. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας χαρούμενο και να ανταποδίδουμε κάθε φορά σε κάθε αγώνα την εμπιστοσύνη σε όλους όσοι στηρίζουν την προσπάθεια της ομάδας».

WHO IS WHO

Ο Γιώργος Διαμαντάκος γεννήθηκε στη Σπάρτη στις 14 Ιανουαρίου του 1995. Βλέπει τον κόσμο από τα 215 εκατοστά και ξεκίνησε το μπάσκετ στον Σπαρτιατικό. Στα 17 του χρόνια μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο παρέμεινε για μία τριετία. Ακολούθως αγωνίστηκε σε Ν. Κηφισιά, Σίμπενικ (Κροατία), Απόλλωνα, Λάρισα, Ήφαιστο Λήμνου και το καλοκαίρι του 2020 επέστρεψε στους «μελανόλευκους».

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

Στην περυσινή πορεία του Απόλλωνα προς την κατάκτηση του τίτλου στην Α2 Εθνική και της ανόδου στη Basket League ο Γιώργος Διαμαντάκος ήταν πρωταγωνιστής και κυρίαρχος κοντά στο καλάθι. Σε 16 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε μ.ο. 12,3 πόντους και 8,2 ριμπάουντ με 72,22% στις βολές, 58,22% στα δίποντα, 0,9 κοψίματα και 14,4 στην αξιολόγηση μένοντας κάθε φορά στο παρκέ σχεδόν 23 λεπτά.