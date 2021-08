Συνεχίζει στον Απόλλωνα Πάτρας ο Φώτης Ζούμπος

Έτοιμος για την 4η συνεχόμενη χρονιά του στον Απόλλωνα είναι ο Φώτης Ζούμπος, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Πατρινούς και θα αγωνιστεί στην Basket League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας και οι δηλώσεις του παίκτη:

Μαζί μας και στη Basket League θα είναι ο Φώτης Ζούμπος!



«Πατρινός» πλέον, αφού θα παραμείνει στις τάξεις του Συλλόγου για 4η συνεχόμενη χρονιά έχοντας ζήσει συνολικά από την αρχή την προσπάθεια της ομάδας για την επιστροφή της στην κατηγορία των μεγάλων του Ελληνικού μπάσκετ. Φώτη μαζί θα πετύχουμε στο μέλλον ακόμη περισσότερα!



«ΕΧΩ ΔΕΘΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ»



«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανεβήκαμε στη Basket League και θα είμαι κομμάτι της ιστορίας του Συλλόγου. Οι απαιτήσεις πλέον είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά θεωρώ ότι με σκληρή δουλειά θα πετύχουμε τους στόχους μας» δήλωσε ο Φώτης Ζούμπος και πρόσθεσε: «Όταν πριν από τρία χρόνια ήρθα στην Πάτρα δεν περίμενα ότι θα παρέμενα για τόσο διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως υπήρχε αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλοεκτίμηση. Νιώθω μετά από τόσα χρόνια κατ’ έναν τρόπο Πατρινός. Πλέον έχω δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ στη Basket League με τον Απόλλωνα. Εύχομαι πρώτα απ’ όλα να έχουμε υγεία και στην προσπάθεια που θα κάνουμε θέλω να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας για να πανηγυρίσουμε μαζί νίκες, διακρίσεις και επιτυχίες».



WHO IS WHO

Ο Φώτης Ζούμπος αγωνίζεται στην περιφέρεια. Γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1993 και ξεκίνησε το μπάσκετ στην Αναγέννηση Πετραλώνων και στα 14 του χρόνια μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο παρέμεινε έως τα 19 του. Ακολούθως αγωνίστηκε σε Ηλυσιακό (Basket League), Περιστέρι (Basket League), Εθνικό (Α2 Εθνική), Πανελευσιακό (Β’ Εθνική). Ήταν από τους βασικούς συντελεστές της περυσινής πορείας του Απόλλωνα στην κατάκτηση του τίτλου στην Α2 Εθνική και της ανόδου στη Basket League. Είχε μ.ο. 11,8 πόντους με 3,8 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ με 40,86% τρίποντα, 61,76% δίποντα και 60% στις βολές.