Το κλαμπ των «200εκ. δολαρίων» του ΝΒΑ, στην κορυφή ο Γιάννης

History of $200M+ contracts in the NBA:



◻️ Giannis Antetokounmpo

◻️ Steph Curry (x2)

◻️ James Harden

◻️ Russell Westbrook

◻️ Rudy Gobert

◻️ Trae Young

◻️ Luka Dončić



(H/T @statmuse) pic.twitter.com/sPab9WFTZR