Επίσημο: Στο Λαύριο ο Σμιθ

Ο Τζέρι Σμιθ συνεχίζει την παρουσία του στην Ελλάδα, με τον έμπειρο σκόρερ μετά τον Ήφαιστο Λήμνου και τη Λάρισα, να φοράει τη φανέλα του Λαυρίου, την επόμενη σεζόν.

Η ανακοίνωση του Λαυρίου αναφέρει:



«Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 33χρονου (26/09/1987) Αμερικανού point guard (1.88m) Jerry Smith Jr.

Το Who is Who του Jerry:

NCAA (Louisville, 2006-2010): στην κολεγιακή του καριέρα με προπονητή τον Rick Pitino σε 138 παιχνίδια είχε Μ.Ο.: 8.7 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.3 κλεψίματα

Professional career:

2010-2011: Springfield Armor - NBA Development League | Μ.Ο.: 12.8 πόντοι, 2.8 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ, 1.2 κλεψίματα σε 46 αγώνες.

2010-2011: Waikato Pistons – Nέα Ζηλανδία | Μ.Ο.: 18.6 πόντοι, 4.3 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ, 2.6 κλεψίματα σε 14 αγώνες.

2011-2012: New Jersey Nets – NBA | Μ.Ο.: 1.4 πόντοι, 1.4 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 5 αγώνες.

2011-2012: Springfield Armor - NBA Development League| Μ.Ο.: 19.1 πόντοι, 4.9 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 2.1 κλεψίματα σε 39 αγώνες.

2012-2013: Cantù - Italia 1 | Μ.Ο.: 5.8 πόντοι, 2.3 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ σε 15 αγώνες

2013-2014: Verona - Italia 2 | Μ.Ο.: 15.5 πόντοι, 4.5 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ, 1.8 κλεψίματα σε 30 αγώνες

2014-2015: Maccabi Rishon – Ιsrael 1 | Μ.Ο.: 9.6 πόντοι, 2.2 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.9 κλεψίματα σε 15 αγώνες

2015-2016: Eisbären Bremerhaven – Germany 1 | Μ.Ο.: 12.6 πόντοι, 3.1 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ, 1.4 κλεψίματα σε 34 αγώνες

2016-2017: Samsunspor – Turkey 2 | Μ.Ο.: 20.1 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1.3 κλεψίματα σε 34 αγώνες

2017: Châlons-Reims – France 1 | Μ.Ο.: 15.5 πόντοι, 2.8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1.5 κλεψίματα σε 4 αγώνες

2017-2018: Karesi Spor – Turkey 2 | Μ.Ο.: 17.8 πόντοι, 4.3 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ, 1.9 κλεψίματα σε 28 αγώνες

2018-2020: Ήφαιστος Λήμνου – Basketleague | Μ.Ο.: 10.5 πόντοι, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 45 αγώνες

2020-2021: Λάρισα – Basketleague | Μ.Ο.: 16.1 πόντοι, 2.5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και ποσοστό ευστοχίας 44,8% στα 3ποντα σε 17 αγώνες»