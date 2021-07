✍ Barça and Rokas Jokubaitis have an agreement for the 20 year, 193cm Lithuanian to join the club until 30 June 2025.



👋 Rokai, sveikas atvykęs į Barseloną



👉https://t.co/tmwQZFabOH



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/57K3IlMHVj