Ο Γιάννης πριν από τους αντιπάλους του, νίκησε τον εαυτό του!

Ο Σωτήρης Βετάκης γράφει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που “μαγεύει” εντός και (το ακόμη πιο εντυπωσιακό) εκτός παρκέ, έχοντας οδηγήσει το Μιλγουόκι μια ανάσα πριν από τον τίτλο του ΝΒΑ και μιλώντας στα ΜΜΕ σαν έλληνας φιλόσοφος και όχι σαν παγκόσμιος σούπερ-σταρ!

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (04.00) το Μιλγουόκι, οι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ραντεβού με την ιστορία. Από την πρώτη στιγμή που μας συστήθηκε ως παίκτης του Φιλαθλητικού ο τρίτος υιός του Τσαρλς και της Βερόνικα και ολόκληρη η οικογένεια, η αλήθεια είναι πως γράφουν ιστορία.



Ο Γιάννης ξεπερνά συνεχώς τον εαυτό του και χάρη στην αφοσίωση τους στο μπάσκετ, τη σκληρή κι ασταμάτητη δουλειά του και τη ασύγκριτη νοοτροπία του, κατόρθωσε να “απαντήσει” σε κάθε αμφισβήτηση.



Σιγά μην παίξει στο ΝΒΑ! Έπαιξε και παράπαιξε! Οι Μπακς δε, έχτισαν την ομάδα γύρω του!



Οκ, έπαιξε αλλά σιγά μην γίνει All Star παίκτης! Έγινε και παράγινε! Την 4η σεζόν του στο ΝΒΑ έγινε ο μικρότερος παίκτης που έλαβε μέρος σε All Star στην ιστορία του ΝΒΑ. Έγινε αρχηγός, δηλαδή βγήκε πρώτος σε ψήφους (2019 και 2020) και MVP (2021)



Εντάξει, αλλά δεν πρόκειται να γίνει πρωταγωνιστής! Πρωταγωνίστησε και παραπρωταγωνίστησε! Back to back MVP NBA (2019 και 2020), καλύτερος αμυντικός (2020) και οδήγησε τους Μπακς στους τελικούς της Ανατολής το 2019.



Ε, τέλος πάντων, δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα. Και σίγουρα δεν πρόκειται να κάνει τους Μπακς πρωταθλητές. Θα πάει αλλού για να μπορέσει να γίνει πρωταθλητής!



Κι όμως οι Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ηγέτη, δίχως άλλον superstar του ΝΒΑ, αν και βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 στη σειρά των τελικών, έχουν δύο championship games με το πρώτο στο Μιλγουόκι και με δύο νίκες που έχουν την υπογραφή του “Greek Freak”, με ισάριθμες ιστορικές φάσεις!



Υπάρχουν ακόμη πολλά να καταγραφούν στην καριέρα του 26χρονου Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά δεν έχει νόημα. Εν προκειμένω για όσα θέλω να γράψω για τον γεννημένο στα Σεπόλια, που είναι 2ος σε πωλήσεις φανέλας πίσω από τον Λεμπρόν Τζέιμς, δεν έχουν σημασία.



Είτε κατακτήσει το ξημέρωμα το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, είτε όχι. Είτε αναδειχτεί πρωταθλητής με τους Μπακς στο Game7, είτε όχι. Μεγαλύτερη σημασία έχει το πόσο φιλοσοφημένος είναι και ότι όντας αντιμέτωπος με την κορυφαία στιγμή που μπορεί να ζήσει ένας μπασκετμπολίστας στο ΝΒΑ, μιλά στα Media που τον πολιορκούν σαν έλληνας φιλόσοφος και όχι σαν σουπερ-σταρ του ΝΒΑ.



Έτσι όταν ένας δημοσιογραφος επεσήμανε πως σε σχέση με αρκετούς σπουδαίους παίκτες που έχει παρακολουθήσει είναι ο πρώτος που βλέπει να έχει τιθασεύσει τον εγωϊσμό του πριν τα 30 του και θέλει να του εξηγήσει το πως τα έχει καταφέρει, ο Γιάννης έδωσε μια απάντηση που πρέπει να αναρτηθεί στα γήπεδα όλης της χώρας.



«Από όση εμπειρία που έχω, μπορώ να πω πως όταν σκέφτεσαι ότι “έκανα αυτό…” “κατάφερα το άλλο…” “έβαλα 30 πόντους…” συνήθως την επόμενη φορά παίζεις χάλια. Είσαι απαίσιος! Έχω, λοιπόν, την εξής νοοτροπία: όταν εστιάζεις στο παρελθόν, σε όσα έχεις κάνει, αυτό είναι ο εγωισμός. Λες "κοίτα τι έκανα”.



Από την άλλη, όταν εστιάζεις στο μέλλον, σε κυριεύει η έπαρση. Σε πιάνει υπεροψία. Λες: “Στο επόμενο παιχνίδι, θα κάνω αυτό κι αυτό, το ένα και το άλλο, θα κυριαρχήσω”. Κι όμως δεν συμβαίνει.



Εγώ προσπαθώ να εστιαστώ στο παρόν. Στη στιγμή. Αυτό είναι σεμνότητα. Θεωρώ ότι είχα ανθρώπους στη ζωή μου που με βοήθησαν σε αυτό. Αλλά είναι μια δεξιότητα, την οποία προσπαθώ να τελειοποιήσω. Να βγαίνω στο παρκέ χωρίς προσδοκίες. Να βγαίνω για να χαρώ το παιχνίδι.



Προς το παρόν λειτουργεί, οπότε δεν θα σταματήσω να το κάνω»



Ο Αντετοκούνμπο συνέδεσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στη σειρά με τρεις νοοτροπίες, προσπαθώντας, στα 26 του, να μας εξηγήσει πως το παρελθόν δεν υπάρχει πια και το μέλλον απλά δεν έχει ακόμη συμβεί. Υπάρχει μόνο το παρόν, που πρέπει να ζούμε και να το αξιοποιούμε στο έπακρο, διότι στην ουσία η πορεία είναι πιο σημαντική και κρατά περισσότερο από το αποτέλεσμα.



Το παρελθόν, όπως είπε ο Αντετοκούνμπο, αφορά τον εγωισμό. Το μέλλον την έπαρση και το παρόν τη σεμνότητα. Ο Γιάννης επικεντρώνεται στο παρόν και παραμένει σεμνός.



Κι όσο είσαι σεμνός, είναι βέβαιο πως θα συνεχίσεις να δουλεύεις σκληρά για να διαγράψεις μια σπουδαία πορεία, η οποία με αυτή την προσέγγιση θα έχει δεδομένα και σπουδαία αποτελέσματα.



Γιατί βγάζεις όλη την ενέργεια σου, όλη δύναμη σου, όλη τη δημιουργικότητα σου στο παρόν, εξασφαλίζοντας καλύτερο μέλλον. Όταν δίνεις τον καλύτερα εαυτό σου, ακόμη κι αν χάνεις, είσαι νικητής. Έχεις νικήσει τον εαυτό σου. Αυτό έκανε ο Αντετοκούνμπο. Πριν νικήσει όλους τους αντιπάλους του, νίκησε τον εαυτό του!



Το να ξέρεις τους άλλους είναι ευφυΐα.



Το να ξέρεις τον εαυτό σου είναι σοφία.



Το να κυριαρχείς στους άλλους είναι ισχύς.



Το να κυριαρχείς στον εαυτό σου είναι η πραγματική δύναμη!



όπως δίδασκε ο Λάο Τσε… (Κινέζος φιλόσοφος)





ΥΓ: Για όλα αυτά αν οι Μπακς κατορθώσουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα θα το χαρώ σαν χρυσό της Εθνικής Ελλάδας!