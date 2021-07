Κάθε Δευτέρα το «Game of the Week» στο BCL (pic)

To Basketball Champions League ανακοίνωσε πως κάθε αγωνιστική θα επιλέγει ένα παιχνίδι ως το «Game of the Week» και θα διεξάγεται Δευτέρα, με στόχο την προώθηση της διοργάνωσης.

Μία σημαντική απόφαση πήραν στο BCL, που συνεχίζουν να κάνουν βήματα μπροστά και να εξελίσσουν την διοργάνωση. Στο πλαίσιο αυτό, ένα παιχνίδι της αγωνιστικής θα διεξάγεται ημέρα Δευτέρα. Θα είναι το μοναδικό ματς εκείνης της ημέρας, με τo BCL να προετοιμάζει αποκλειστική κάλυψη και προώθηση αυτών των παιχνιδιών. Το «Game of the Week», όπως θα ονομάζεται, θα επιλέγεται σε στενή συνεργασία με τους συλλόγους και τα αντίστοιχα εθνικά πρωταθλήματά τους, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ελάχιστες διακοπές στο συνολικό πρόγραμμα. Το πρώτο αυτό παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στην back to back πρωταθλήτρια, Σαν Πάμπλο Μπούργος, και την τουρκική Μπεσίκτας στις 4 Οκτωβρίου. 🚨 The #BasketballCL introduces Monday "Game of the Week"! — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 19, 2021