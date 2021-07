Επίσημο της Χολμς, ανακοίνωσε την απόκτηση της ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την σπουδαία συμφωνία του με την Σεκουόια Χολμς, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Επίσημη είναι πλέον η σημαντική ενίσχυση του ρόστερ των πρωταθλητριών Ελλάδας με την 35χρονη Χολμς. Το sdna.gr σας ενημέρωσε για το deal του «τριφυλλιού» και λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Sequoia Holmes για την αγωνιστική σεζόν 2021-2022 για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ.

Πρόκειται για μια σπουδαία αθλήτρια με μεγάλη διεθνή καριέρα, η οποία αγωνίζεται ως guard/forward και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τον ΠΑΟ να πετύχει τους στόχους του. Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στο Ισραήλ (Holon) όπου είχε 18π. και 8 ριμπ. κατά μέσο όρο.

H 35χρονη αθλήτρια (1,83μ.) με την πολυετή εμπειρία της τόσο στα ευρωπαϊκά γήπεδα όσο και στο WNBA έχει σπουδαίες διακρίσεις στην κολεγιακή και επαγγελματική της καριέρα και στοχεύει σε ακόμα περισσότερες με το «τριφύλλι».

Η Αμερικανίδα δήλωσε στο pao1908.com: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας ιστορικός Σύλλογος με πολλές επιτυχίες σε πολλά αθλήματα. Μίλησα με την κόουτς Καπογιάννη και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα συμμετέχω στην ομάδα και θα αγωνιστούμε στο EuroCup. Εύχομαι να έχουμε μια καλή πορεία, να πετύχουμε τους στόχους μας και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη θερμή υποδοχή και ανυπομονώ να συνεργαστούμε».

Αναλυτικά το πλούσιο βιογραφικό της:

Κολεγιακή καριέρα:

2004-2008 UNLV με διακρίσεις:

2005 ALL- MWC ,Honorable Mention

2007 ALL-MWC Second Team & MWC Defensive Player of The Year

2008 ALL-MWC First Team

Επαγγελματική καριέρα:

2008 - Houston Comets

2008 - Ibiza, Spain

2009 - Herner TC, Germany

2009 - Detroit Shock (Training Camp)

2009 – 2010 Apollon Ptolemaidos, Greece

2010 - Phoenix Mercury

2010 – 2011 Wasserburg, Germany (All-German DBBL Player of The Year, Forward of The Year and Import of The Year).

2011 - Washington Mystics (Training Camp)

2011 – 2012 Ramat Chen, Israel

2012 - Holon, Israel

2012 – 2013 MBK Ruzomberok, Slovakia

2014 - Chieti, Italy

2014 - Chicago Sky (Training Camp)

2015 – Atlanta Dream (Training Camp)

2014 – 2017 Interclube, Angola

2016 Huima, Finland

2017 San Antonio Stars

2017 – 2018 Bnei Yehuda, Israel

2018 - Las Vegas Aces

2018 - Canik Belediyesi, Turkey

2020-2021 Holon, Israel