Η συγγραφέας του βιβλίου του Γιάννη στο SDNA: Ανέκδοτες ιστορίες, πείσμα και μαθήματα ζωής!

Η Αμερικανίδα συγγραφέας του βιβλίου «Γιάννης: Η απίθανη άνοδος του MVP του ΝΒΑ» μιλάει στο SDNA για την οικογένεια Αντετοκούνμπο και τις ιστορίες που βρίσκονται πίσω από την επιτυχία της. Σύντομα διαθέσιμο και στην Ελλάδα το βιβλίο.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού του ΝΒΑ ανάμεσα στους Μπακς και τους Σανς, λίγο πριν τα «ελάφια» κάνουν το 2-1 στη σειρά, ο γνωστός σχολιαστής Μάικ Μπριν, που μεταδίδει πολλά σπουδαία παιχνίδια στις ΗΠΑ, έκανε μια αναφορά, σε ένα όνομα και ένα στοιχείο που ίσως κάποιοι δεν γνώριζαν...

Την ώρα που οι Αμερικανοί ήταν συντονισμένοι στις τηλεοράσεις τους, ο Μπριν αναφέρθηκε στο βιβλίο «Γιάννης: Η απίθανη άνοδος του MVP του ΝΒΑ» ("Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP") και τη συγγραφέα του, Μίριν Φέιντερ (@MirinFader). Το κοινό έχει λατρέψει τον «Greek Freak» και ανυπομονεί για το βιβλίο που θα βγει στην αγορά στις 10 Αυγούστου.

Στην πραγματικότητα, όσοι ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τα νέα γύρω από τον δις MVP του ΝΒΑ, γνωρίζαμε για τη σχετική προσπάθεια της Φέιντερ από τον λογαριασμό της στο Twitter. Η ίδια είχε κάνει τη σχετική ανακοίνωση για το βιβλίο της που έρχεται τον Αύγουστο, σε εκδόσεις της «Hachette Books».

Ψάχνοντας περισσότερα στοιχεία για εκείνη, πέσαμε πάνω σε ένα εντυπωσιακό δημοσιογραφικό βιογραφικό, με highlight τις ιστορίες για το «Bleacher Report» από το 2017. Θέματα για τους πρωτοκλασάτους NBAers, συνεντεύξεις με τους κορυφαίους και αναλύσεις για όσους αγαπάει το κοινό: τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Μπράντον Ίνγκραμ, τον Τζα Μοράντ, τον Τάιλερ Χίρο, τον Άντρε Ντράμοντ, τον Μάρκους Σμαρτ, την οικογένεια Μπολ και όχι μόνο.

Ύστερα από πολλά βραβεία για τα άρθρα της, η Φέιντερ πήρε την απόφαση να δοκιμάσει κάτι μεγαλύτερο: να γράψει ένα βιβλίο για τον ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς και η «Hachette Books» στήριξε το εγχείρημά της.

«Ο Γιάννης είναι... μία κατηγορία μόνος του, ως παίκτης και το ίδιο ισχύει και για την ιστορία του, η οποία αξίζει κάτι παραπάνω από να γίνει βιογραφία. Ήταν προφανές πως η Μίριν Φέιντερ είχε το ταλέντο, το πάθος και την αφοσίωση να ψάξει την ιστορία εις βάθος και να γράψει ένα υπέροχο βιβλίο. Αυτό έκανε και είμαστε ενθουασιασμένοι που θα το εκδώσουμε», ανέφερε στο sdna.gr ο publicity manager του εκδοτικού οίκου, Μάικλ Τζιαρατάνο και συμπλήρωσε:

«Πιστεύουμε πως πάντα υπήρχε χώρος στην αγορά για αθλητικά βιβλία. Οι αναγνώστες και οι fans ενδιαφέρονται για αυτό το format αφήγησης ιστοριών. Θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε βιβλία σε αυτή την κατηγορία».

Μάλιστα, όπως μας είπε, το βιβλίο θα έρθει σύντομα και στην ελληνική αγορά, στα ελληνικά. «Το βιβλίο θα βγει και στην Ελλάδα, στην ελληνική γλώσσα, από τις Εκδόσεις Διόπτρα στις 10 Αυγούστου 2021», τόνισε σχετικά.

Στις παρακάτω γραμμές θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε για λίγο στο μυαλό της Φέιντερ και να αντιληφθείτε τι την οδήγησε να γράψει ένα βιβλίο γύρω από τον Έλληνα σούπερ σταρ, ενώ η ίδια θα μας δώσει και μια... σύντομη πρόσβαση στο αρχείο της, με ιστορίες που προκαλούν ενδιαφέρον.

- Τι σε οδήγησε να γράψεις ένα βιβλίο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

«Έγραψα ένα άρθρο για εκείνον και τον μικρότερο αδελφό του, τον Άλεξ, στο "Bleacher Report" το 2019. Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσίαζε μια διαφορετική, πιο "ευάλωτη" πλευρά του Γιάννη. Ενδιαφέρεται για τα αδέλφια του και επηρεάστηκε βαθύτατα από τον χαμό του πατέρα του. Ένιωσα πως παρά το γεγονός πως το μεγάλο κείμενο που έγραψα ήταν ικανό να δείξει την άλλη πλευρά του Γιάννη, η ιστορία του άξιζε πολύ περισσότερο χρόνο και χώρο. Μιλάμε για μια ανθρώπινη ιστορία, που μπορεί να τους αγγίξει όλους και σκέφτηκα πως μπορεί να μεταφερθεί σε ένα βιβλίο.

Κατάφερα να πάρω μία συνέντευξη από την μητέρα του, τη Βερόνικα, όταν λίγοι μπορούσαν να το κάνουν αυτό και αισθάνθηκα τυχερή, που είμαι σε θέση να μιλάω με την οικογένειά του. Ήθελα να "χτίσω" πάνω σε αυτές τις συνεντεύξεις και να εξελίξω αυτό το δέσιμο μέχρι να έρθει η ώρα να παραδώσω το πιο ακριβές βιβλίο, γύρω από το ταξίδι τους και όσα έχουν περάσει μαζί».

- Υπάρχουν πολλοί σταρ στο ΝΒΑ. Γιατί διάλεξες τον Γιάννη για το βιβλίο σου και τι βρίσκεις τόσο ξεχωριστό σε εκείνον;

«Ο Γιάννης πραγματικά προέρχεται από το τίποτα. Η πορεία του, όπως αναδεικνύει και ο τίτλος του βιβλίου, είναι απίθανη. Δεν μιλάμε απλά για ένα παιδί που μεγάλωσε φτωχό. Συναντούσε εμπόδια σε κάθε περίσταση, σε κάθε κρίσιμη χρονική στιγμή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το γεγονός πως δεν είχε χαρτιά. Για πολύ καιρό δεν μπορούσε να φύγει από τη χώρα για να τον δουν άλλες ομάδες, διότι δεν είχε διαβατήριο.

Αγγίζει τα όρια του θαύματος το πώς κάποιος υπερπηδάει όλα αυτά τα εμπόδια και μετατρέπεται σε παγκόσμιο μπασκετικό είδωλο. Υπάρχουν πολλοί σταρ στις ΗΠΑ, που επίσης αξίζουν να γίνουν βιβλία. Όμως, κανείς δεν έχει εξελίξει το παιχνίδι και το σώμα του με τον τρόπο που το έχει πετύχει ο Γιάννης.

Η ωρίμαση που παρουσιάζει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τη rookie season του και έπειτα είναι ασύλληπτη, καθώς και το ότι έχει... αγνοήσει κάθε "νόρμα" του ΝΒΑ. Όλα αυτά τον έκαναν μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα για ένα βιβλίο. Ποιος σούπερ σταρ, που όμοιός του δεν υπάρχει άλλος στη γενιά του, μένει σε μια μικρή αγορά και ελπίζει να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα; Όχι πολλοί.

Επιπλέον, τα περισσότερα αθλητικά βιβλία αφορούν παίκτες που έχουν αποσυρθεί ή ομάδες που αποτελούσαν "δυναστείες" στο παρελθόν. Αυτό που κάνει το βιβλίο ξεχωριστό είναι πως έγραψα για έναν τωρινό σταρ, που ακόμα αγωνίζεται και βρίσκεται στα καλύτερά του. Ήταν συναρπαστικό να προσπαθώ να αποτυπώσω την ιστορία κάποιου που βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία της δικής του "συγγραφής"».

- Πόσο κοντά ήρθες με τον Γιάννη και τους Μιλγουόκι Μπακς, όσο έγραφες τις σελίδες του βιβλίου σου;

«Του πήρα μία συνέντευξη για το "Bleacher Report", όπως ανέφερα παραπάνω. Επίσης, έχω πάρει συνεντεύξεις από τα αδέλφια του και την μητέρα του. Αυτές οι συνεντεύξεις θα βρίσκονται στο βιβλίο. Θα πρέπει να σου πω πως ακριβώς πριν απαγορευτούν οι πτήσεις στις ΗΠΑ, λόγω της πανδημίας, ταξίδεψα στο Μιλγουόκι και μίλησα ξανά και με τον Άλεξ και τον Θανάση. Στη συνέχεια, συνάντησα και τον Κώστα πίσω στο Λος Άντζελες, λίγο πριν "κλείσει" ο κόσμος. Έχοντας στα χέρια μου τα λεγόμενά τους από αυτές τις συνεντεύξεις ένιωσα έτοιμη να γράψω το βιβλίο.

Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 2021, καθώς βρισκόμουν στο στάδιο της συγγραφής, μίλησα με πολλούς ανθρώπους που ανήκουν στο δυναμικό των Μπακς, καθώς και με πολλά πρώην στελέχη της ομάδας. Λόγω των περιορισμών για τη διασπορά του κορωνοϊού, η επικοινωνία μας ήταν μέσω τηλεφώνου ή βίντεο».

- Ο ίδιος ο Γιάννης έχει ενημερωθεί για το βίβλιο σου; Αν ναι, τι είπε;

«Ναι, γνωρίζει για το βιβλίο μου. Είμαστε σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους του σε όλη τη διαδικασία. Προς το παρόν δεν έχει πει κάτι».

- Ποια ήταν η ιστορία που έμαθες για εκείνον και σε εντυπωσίασε περισσότερο;

«Μου άρεσε το στάδιο που μάθαινα για τις πρώτες μέρες του στο ΝΒΑ. Ξέρεις, ένιωθε πολύ μόνος την πρώτη του χρονιά στην Αμερική. Έμαθα πως είχε ζητήσει από τα αδέλφια του και την οικογένειά του να γυρίσει στο σπίτι, σε περίπτωση που εκείνοι δεν κατάφερναν να βγάλουν VISAS και να μείνουν μαζί του στις ΗΠΑ. Ήταν τόσο κοντά να αφήσει το ΝΒΑ.

Αυτή η ιστορία μπορεί να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για κάποιον που νιώθει μόνος και χαμένος, όντας ένας ξένος μακριά από τη χώρα του, την ώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα πάνω στο παρκέ, αλλά έχει την επιμονή και την ικανότητα να βρει τον δρόμο του και να αλλάξει τα δεδομένα εντός και εκτός γηπέδου».





- Υπάρχει κάτι στον χαρακτήρα ή στην καθημερινότητα του «Greek Freak», το οποίο να μην γνωρίζει η μεγάλη μερίδα του κόσμου;

«Νομίζω πως οι περισσότεροι δεν ξέρουν πόσο ευαίσθητος ήταν όταν μεγάλωνε. Οι προπονητές, οι συμπαίκτες και οι φίλοι του μου είπαν πως έκλαιγε μετά από παιχνίδια ή κακές εμφανίσεις του. Αυτό συνεχίστηκε στην πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ.

Θεωρώ πως αυτό το σημείο είναι άξιο αναφοράς, γιατί οι άνδρες, ειδικά οι στο ΝΒΑ, δεν συνηθίζουν να δείχνουν τα συναισθήματά τους. Το γεγονός πως ο Γιάννης το έκανε, τον καθιστά ακόμα πιο αξιαγάπητο: είναι ένας άνθρωπος, ένα πρότυπο. Όχι μόνο για τους άνδρες, αλλά για όλο τον κόσμο».

- Γιατί θα πρότεινες το βιβλίο σου σε έναν fan του Γιάννη και γιατί θα έλεγες σε κάποιον που δεν ασχολείται με τα σπορ να το διαβάσει; Πιστεύεις πως και οι δύο μπορούν να το βρουν ενδιαφέρον και να πάρουν μαθήματα ζωής από την οικογένεια Αντετοκούνμπο;

«Αν είσαι fan του Γιάννη, θα διαβάσεις ιστορίες που δεν έχεις ακούσει ποτέ στο παρελθόν. Μου προκάλεσε έκπληξη, όμως πραγματικά ο κόσμος δεν γνωρίζει τόσα πολλά για εκείνον. Οι περισσότεροι ξέρουν τα βασικά: μεγάλωσε φτωχός, έγινε MVP. Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς έγινε στο μεσοδιάστημα: στην παιδική του ηλικία, στην εφηβεία του, στα πρώτα του χρόνια στο ΝΒΑ και πλέον στη ζωή του ως οικογενειάρχης. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ανέκδοτες ιστορίες που σκιαγραφούν τον Γιάννη ως άνθρωπο και εξηγούν πώς μπόρεσε να φτάσει σε αυτή την απίστευτη μεταμόρφωση.

Θα το σύστηνα και σε κάποιον που δεν ακολουθεί τόσο πολύ τα σπορ, γιατί δεν είναι ένα "καθαρά" αθλητικό βίβλιο. Σίγουρα, υπάρχει και το μπάσκετ μέσα. Ωστόσο, έχει να κάνει κυρίως με έναν άνθρωπο που έκανε τα πρώτα του βήματα φτωχός και μέσα από τη σκληρή δουλειά, την αγάπη της οικογένειάς του, το πείσμα του, τα μεγάλα του όνειρα και λίγη τύχη, μπόρεσε να πετύχει. Οι αναγνώστες θα λατρέψουν αυτή την καλόκαρδη προσωπικότητα, καθώς και τη δέσμευσή του να φέρει ψηλά την πόλη του Μιλγουόκι. Αυτά τα θέματα είναι καθολικά και θα τραβήξουν ακόμα και κάποιον που δεν έχει επαφή με τον αθλητισμό.

Τα μαθήματα ζωής που μαθαίνει κανείς από την οικογένεια Αντετοκούνμπο είναι ξεκάθαρα: δεν χρειάζεται να αλλάξεις το ποιος είσαι όταν αποκτήσεις χρήματα, πρέπει να παραμείνεις ταπεινός ό,τι κι αν πετύχεις, οφείλεις να δουλεύεις όσο πιο σκληρά μπορείς και να αφιερώνεις τον εαυτό σου σε κάτι. Με όλα τα παραπάνω είσαι σε θέση να πετύχεις σπουδαία πράγματα».