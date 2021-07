Σούπερ 3on3 στο Αγρίνιο

Το μπασκετικό ταξίδι συνεχίζεται! Μετά τα Χανιά, το Ηράκλειο Κρήτης και την Πάτρα ήρθε η σειρά της πόλης του Αγρινίου να ζήσει ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ, διασκέδαση και συγκινήσεις.

Τελευταίας τεχνολογίας γήπεδα, μπασκέτες και τάπητας FΙΒΑ, τα μοναδικά που είναι αναγνωρισμένα από την παγκόσμια ομοσπονδία, θα μετατρέψουν το Αγρίνιο σε ένα τεράστιο κέντρο καλαθοσφαίρισης και διασκέδασης υπό τους ήχους μουσικής.

Το τουρνουά πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την αρωγή του Δήμου Αγρινίου και την υποστήριξη της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στο 3on3 Flash Open Street Basketball που θα διεξαχθεί στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου από τη Δευτέρα 11 έως και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2021. Η συμμετοχή στη διοργάνωση είναι δωρεάν. Επειδή όμως αγώνες δε δίνονται μόνο στα γήπεδα και ο αγώνας της ζωής είναι ο μεγαλύτερος όλων, σας ενημερώνουμε πως στο χώρο της γραμματείας θα υπάρχει ένας κουμπαράς όπου ο καθένας θα μπορεί εθελοντικά να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός χρηματικού ποσού που θα δοθεί για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος “ Το Χαμόγελο Του Παιδιού”.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει επιβάλλει η πανδημία Covid 19 οι αγώνες θα διεξαχθούν τηρώντας όλους τους κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο οποίο εντάσσονται οι υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες αναψυχής. Διασώστες του Ερυθρού Σταυρού θα καλύψουν υγειονομικά τους συμμετέχοντες στους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την εγγραφή τους στο www.flash3on3.gr ή στο cosmossport.gr

Οι κατηγορίες που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είναι οι εξής :

Α) 10-12 ετών Β) under 15 Γ) under 18 Δ) over 18 E) Γυναικείο

Φτιάξε ομάδα με τους φίλους σου κι έλα να ζήσεις τη μοναδική εμπειρία 3on3 γεμάτη μπασκετάκι!