Sweet 16: Ο Point God ψάχνει τα κλειδιά για τον Παράδεισο...

THIS is the Chris Paul Effect.



Hornets

Before CP — .220 W%

After CP — .463 W%



Clippers

Before CP — .390

After CP — .606



Rockets

Before CP — .671

After CP — .793



Thunder

Before CP — .598

After CP — .611



Suns

Before CP — .466

After CP — NBA FINALS pic.twitter.com/FgT02ZSxwd