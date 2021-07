Can we caption this "Luka and-1️⃣, Luka and-2️⃣, and Luka and-3️⃣"? 🤔💬 #FIBAOQT@luka7doncic not messing around in the #FIBAOQT Final.



📊 at HT: 21 PTS 6 REB 5 AST | 26 EFF pic.twitter.com/Qg1npQQxRL