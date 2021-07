Φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο ήταν η αμυντική λειτουργεία της Ελλάδας. Όταν γνωρίζεις ότι ο αντίπαλος σου έχει πρόβλημα στη περιφέρεια, εκεί πρέπει να ξεκινάς και τελειώνεις. Οι Τούρκοι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα σκαλί πιο γρήγοροι σε έκρηξη γι’ αυτό και κέρδισαν αρκετές καταστάσεις απομόνωσης κυρίως από το χαμηλό post. Στο ίδιο μοτίβο βλέπουμε με πόση ευκολία περνούσαν από καταστάσεις close out, μέχρι ένας εναντίον ενός από τη περιφέρεια. Και φυσικά καταλήγαμε σε καταστάσεις pick - n - roll , όπου η πίεση στη μπάλα ήταν μηδαμινή.

Όταν διαβάζουμε ότι μια ομάδα ήταν άστοχη ή έχασε το παιχνίδι επειδή ήταν άστοχη συνήθως ανοίγουμε τη στατιστική υπηρεσία για να βεβαιωθούμε ότι τα λεγόμενα ή γραφόμενα ήταν σωστά. Πολλές φορές οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια, γι’ αυτό πρέπει να βλέπουμε το παιχνίδι στην ουσία του. Οι 27 πόντοι που πέτυχε η Ελλάδα μοιάζουν λίγοι, αλλά δεν οφείλονται στην άμυνα των Τούρκων, αλλά στην αδυναμία που εμφάνισαν οι παίκτες στο να ολοκληρώσουν φαινομενικά εύκολες καταστάσεις. Από χαμένα floater , μέχρι χαμένα σουτ από μέση και μακρινή απόσταση, όλα με πολύ καλές προδιαγραφές και χωρίς πίεση από τους Τούρκους. Αυτά μπορεί να οφείλονται σε πίεση, επειδή πρόκειται για ένα do or die παιχνίδι, είτε από υπερβολική σιγουριά και φυσικά προκαλούν εκνευρισμό που χρειάζεται τον κατάλληλο προπονητή για να μπορέσει να επαναφέρει την ψυχολογία του αθλητή στη θέση του.

Rick Pitino: The man for the Job! (Video Analysis)