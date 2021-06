Marco Belinelli non parteciperà al Preolimpico



L'Azzurro: “Devo fermarmi ma non è un addio.

Sosterrò in ogni modo i ragazzi a Belgrado”



➡️ https://t.co/2ukYNfc3wA#NothingButAzzurri#Italbasket pic.twitter.com/gKdzNzMZR2