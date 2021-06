ÚLTIMA HORA: Devin Booker (30 años; 2.06 m.) ultima su fichaje por el Fenerbahçe para los dos próximos cursos. Más información, en @EurohoopsES.



Devin Booker (30 y.o./2.06 m.) is in advanced talks to sign a two-year deal with Fenerbahçe. More information on @Eurohoopsnet.