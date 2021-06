Το μαρκάρισμα του Νούρκιτς και η πνευματική προετοιμασία: Ο Γιόκιτς ήταν έτοιμος για κάθε πρόκληση

To Game 6 ήταν do or die για τους Μπλέιζερς, όμως αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι Νάγκετς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να αποδεικνύει πως είναι έτοιμος για κάθε πρόκληση.

Οι Ντένβερ Νάγκετς πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση των πλέι οφ. Η ομάδα του Κολοράντο ήθελε μία νίκη, μετά την επικράτηση στο συγκλονιστικό Game 5, ώστε να κλείσει θέση στα ημιτελικά της Δύσης. Και τη βρήκε στο Game 6 του Moda Center, κάνοντας ό,τι ακριβώς είχε καταφέρει και στο Game 3 της σειράς στο ίδιο γήπεδο. Για να φτάσει ως εκεί η ομάδα του Μάικλ Μαλόουν χρειάστηκε την ηγετική παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς. Ο «Τζόκερ» για ακόμα ένα παιχνίδι απέδειξε πως δεν θεωρείται τυχαία ο MVP της σεζόν στο ΝΒΑ, αλλάζοντας τις ισορροπίες, ειδικά στην τέταρτη περίοδο του αγώνα στο Όρεγκον. Για τον ίδιο, άλλωστε τα παιχνίδια με τους Μπλέιζερς ήταν μια μεγάλη πρόκληση, ιδίως λόγω του μαρκαρίσματος του Γιουσούφ Νούρκιτς. Έτσι, βρήκε το κίνητρο που ήθελε, ώστε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή του. «Ο Νούρκιτς με μάρκαρε πολύ καλά στη σειρά και θεωρώ ότι σε όλη τη σειρά έπαιξε πολύ καλά, με εξαίρεση το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, κατά τη γνώμη μου», ήταν τα πρώτα λόγια του Γιόκιτς στην απάντησή του στο SDNA, με τον Σέρβο σέντερ να πηγαίνει την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω. Κι αυτό γιατί στάθηκε στην εικόνα του στη σειρά. «Σκόραρα αρκετά για να κουβαλήσω την ομάδα μου, αλλά ο Νουρκ με μάρκαρε πολύ καλά στη σειρά, είχα πολλά δύσκολα σουτ. Εγώ δεν αντέδρασα υπερβολικά σε όλα αυτά γιατί ήξερα ότι ήταν μια σειρά και όχι ένα παιχνίδι που κρίνει τα πάντα. Εξάλλου μπορούσε να συμβεί στον καθένα», επεσήμανε. Πνευματικά, άλλωστε, ο ηγέτης της ομάδας του Ντένβερ ήξερε πώς να προετοιμαστεί για την πρόκληση της σειράς με τους Μπλέιζερς «Ήμουν ήρεμος και πραγματικά έτοιμος για το Game 6 στο Πόρτλαντ», ήταν τα λόγια του. Και οι δικοί του 36 πόντοι ήταν αρκετοί για να χαρίσουν τη νίκη, αλλά και την πρόκριση στην επόμενη φάση των πλέι οφ. Διότι προκλήσεις όπως αυτές στη σειρά με τους Μπλέιζερς κάνουν πιο δυνατό τον Γιόκις και κατ' επέκταση τους Νάγκετς, συνολικά.