Ιτούδης: «Μας αφήνει πικρή γεύση το Final Four, να είναι το τελευταίο χωρίς φιλάθλους»

Ο Δημήτρης Ιτούδης έκανε έναν απολογισμό της παρουσίας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Final Four και τόνισε πως η ομάδα του θα αποκομίσει κάποια θετικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

«Προφανώς μας αφήνει μια πικρή γεύση το Final Four. Ήρθαμε εδώ, όπως κάθε ομάδα, για να κερδίσουμε το τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος. Ο ημιτελικός είναι ένας τελικός, ο οποίος αποφασίστηκε από μερικές μικρές λεπτομέρειες. Ο μικρός τελικός είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με υπερηφάνεια και επαγγελματισμό. Και αυτό κάναμε. Όσον αφορά το παιχνίδι, το Μιλάνο ήταν καλύτερο. Ανοίξαμε το παιχνίδι αρκετά καλά. Το 6/26 από το τρίποντο μας έπληξε πολύ. Αφήνει μια πικρή γεύση, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή είναι μια ομάδα υπέροχων χαρακτήρων και θα πάρουμε κάτι θετικό από αυτό το Final Four πώς γίναμε μια ομάδα, μια ομάδα ισχυρών πιστών. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά στα αποτελέσματα, αλλά η προετοιμασία για την επόμενη σεζόν ξεκινά τώρα. Και ελπίζω ότι είναι το τελευταίο Final Four που παίζουμε χωρίς οπαδούς» ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός της ΤΣΣΚΑ.