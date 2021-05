Απέφυγε τη «σκούπα» και μπήκε σε ιδιαίτερη λίστα το Λαύριο

Τις περισσότερες φορές που μία σειρά ημιτελικών, φτάνει στο 2-0, τελειώνει στο 3-0, αλλά αυτό, δε συνέβη χθες στο Λαύριο-Προμηθέας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ στην ιστοσελίδα του:

«Ανεξαρτήτως του πως θα εξελιχθεί και πως θα τελειώσει αυτή η σειρά, το Λαύριο Megabolt με τη νίκη του επί του Προμηθέα, μπήκε σε μία μικρή λίστα ομάδων. Αυτή ήταν η έκτη μόλις φορά σε ημιτελική σειρά που άρχισε με 2-0 και η ομάδα που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέφυγε τη «σκούπα».

Σε συνολικά 27 πλέον best of five σειρών που άρχισαν με 2-0, οι 21 κατέληξαν στο 3-0 και αυτή του Λαυρίου Megabolt με τον Προμηθέα δεν ανήκει σε αυτές. Τέσσερις κατέληξαν στο 3-1, μία μόνο στο 3-2 (το Παναθηναϊκός-Άρης του 2016) και σε καμία δεν υπήρξε ανατροπή.

Το Λαύριο Megabolt έγινε η 12η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan Basket League που σημείωσε έστω μία νίκη για τα ημιτελικά των πλέι οφ μετά τους Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Περιστέρι, Ηρακλή, Προμηθέα, Μαρούσι, Πανιώνιο και Κολοσσό H Hotels.

Ο Μουράτος 6ος σκόρερ του Λαυρίου Megabolt

Ο Βασίλης Μουράτος ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της νίκη της ομάδας του Χρήστου Σερέλη. Μέσα από το αποψινό παιχνίδι έφτασε σε κάποια ατομικά επιτεύγματα...

*Με τους 16 πόντους που σημείωσε, έγινε ο 6ος σκόρερ στην ιστορία του Λαυρίου Megabolt στη Stoiximan Basket League. Έφτασε τους 441 και άφησε πίσω του τον Μπράντον Γιανγκ (425) και τον Μακένζι Μουρ (427).

*Είχε 4/7 βολές με τις οποίες έφτασε τις 200 εύστοχες σε 116 ματς καριέρας στην κατηγορία. Έχει 200/285 (70,17%) και τις 114 από τις 200 εύστοχες, τις σημείωσε ως παίκτης της ομάδας της λαυρεωτικής, μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα της σχετικής λίστας αφού ξεπέρασε τον Ντορόν Λαμπ που είχε 110.

*Είχε 6/7 δίποντα και έγινε ο 10ος παίκτης στην ιστορία του Λαυρίου Megabolt στη Stoiximan Basket League που έφτασε σε τριψήφιο αριθμό εύστοχων σουτ δύο πόντων (105).

Ακόμη...

*Με τη μοναδική τάπα του στο αποψινό παιχνίδι, ο Ντέβιν Ντέιβις έγινε ο 2ος μπλοκέρ στην ιστορία του Λαυρίου Megabolt. Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε τις 32 και ξεπέρασε τον Αντουέιν Ουίγκινς που είχε 31 ενώ χρειάζεται άλλες δύο για να γίνει ο πρώτος της λίστας, προσπερνώντας τον Δημήτρη Κακλαμανάκη (33).

Ο Ντέιβις είχε ακόμη 5/5 δίποντα και με αυτά ανέβηκε στην 6η θέση της σχετικής λίστας, αφού έφτασε τα 111 και ξεπέρασε τον Μακένζι Μουρ που είχε 109 στη σεζόν 2017-18 και τον Αντουέιν Ουίγκινς που είχε 110 επίσης στη σεζόν 2017-18.

*Δεν εκτέλεσε με υψηλά ποσοστά (3/11 σουτ) αλλά ο Τάισον Κάρτερ πέραν του ότι ήταν ένας από τους πέντε παίκτες του Λαυρίου Megabolt που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (14), ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση του με τις έξι ασίστ που μοίρασε. Τόσες είχε και στο ματς της Πάτρας με τον Προμηθέα για την κανονική περίοδο του Πρωταθλήματος.

*Ο Γκλεν Κόζι που σε σημαντικό βαθμό καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα με τα δύο τρίποντα του στην παράταση, έχοντας συνολικά 3/6 σήμερα, έγινε ο 8ος παίκτης της ομάδας της λαυρεωτικής που έφτασε και ξεπέρασε τα 50 έχοντας πλέον 52.

Ο Αγραβάνης στην πεντάδα των ριμπάουντερ του Προμηθέα

Σε τέσσερα ατομικά επιτεύγματα έφτασε ο Δημήτρης Αγραβάνης μέσα από το αποψινό παιχνίδι...

*Με τα πέντε ριμπάουντ που μάζεψε, μπήκε στην πρώτη πεντάδα των ριμπάουντερ του Προμηθέα στη Stoiximan Basket League. Έφτασε τα 240 και ξεπέρασε τον Νίκο Γκίκα που είχε 236 στην τριετία 2016-19.

*Έχοντας 5/9 δίποντα, έγινε ο 6ος της σχετικής λίστας της αχαϊκής ομάδας στην κατηγορία. Έφτασε τα 116 και άφησε πίσω του τον Λάνγκστον Χολ που είχε 112 στην τριετία 2017-20.

*Μέσα από την 198η εμφάνιση του στη Stoiximan Basket League ο διεθνής φόργουορντ έφτασε τα 150 εύστοχα τρίποντα καριέρας. Είχε 1/7 και με αυτά μετράει πλέον 150/459 (32,68%).

*Με τα δύο επιθετικά του ριμπάουντ, ο Αγραβάνης έφτασε και ξεπέρασε τα 200 στην κατηγορία.

Ακόμη...

*Αν και έμεινε για σχεδόν 36 λεπτά στο παρκέ, ο Χάρης Γιαννόπουλος πήρε μόνο τρία σουτ εκ των οποίων τα δύο ήταν εύστοχα (2/3 τρίποντα). Έκανε όμως δουλειά στην άμυνα και τα ριμπάουντ. Ήταν η πρώτη φορά στην οποία έφτασε σε διψήφιο αριθμό ριμπάουντ μετά από 125 αγώνες Πρωταθλήματος. Η τελευταία ήταν στην πρεμιέρα του Basket League του 2016-17 όταν ως παίκτης του Ρεθύμνου Cretan Kings είχε 10 ριμπάουντ στο εκτός έδρας ματς με τον Κολοσσό H Hotels.

Ο έμπειρος φόργουορντ έμεινε δύο ριμπάουντ μακριά από το ρεκόρ καριέρας του, αφού είχε 12 ως παίκτης του Περιστερίου στο εκτός έδρας ματς με το Ρέθυμνο Cretan Kings της σεζόν 2011-12.

Τέσσερα από τα 10 ριμπάουντ του Γιαννόπουλου ήταν επιθετικά. Με αυτά έφτασε τα 100 σε 242 αγώνες στη Stoiximan Basket League».