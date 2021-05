Με Βαλαντσιούνας και Σαμπόνις οι κλήσεις της Λιθουανίας (pic)

Lithuania NT named 15 players to preliminary roster for the Olympic Qualifying tournament.



Kalnietis, Lekavičius,⁰Grigonis, Jokubaitis, Dimša.⁰Ulanovas, Brazdeikis, Giedraitis, Sedekerskis, Butkevičius.⁰Kuzminskas, Bendžius, Masiulis⁰Valančiūnas, Sabonis.