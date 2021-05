Ποτέ δεν έχει ανατραπεί το 2-0 στα ημιτελικά

Ο Προμηθέας κατάφερε να κάνει το 2-0 απέναντι στο Λαύριο και η ιστορία λέει ότι θα πάρει την πρόκριση για τους τελικούς, καθώς ποτέ δεν έχει ανατραπεί αυτό το προβάδισμα σε ημιτελική σειρά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ: «Η σειρά απέκτησε πια ξεκάθαρο φαβορί με το 2-0 του Προμηθέα. Αυτό τον χαρακτηρισμό ενισχύει και η ιστορία των πλέι οφ της Stoiximan Basket League αφού σε 34 ημιτελικές σειρές best of five, που κρίθηκαν δηλαδή στις τρεις νίκες αφού από το 1995 ως το 2004 οι σειρές κρίνονταν στις δύο νίκες, αυτή η συνθήκη προέκυψε συνολικά 26 φορές και δεν ανατράπηκε ποτέ.



Το 2-0 οδήγησε...



*21 φορές σε «σκούπα» στη σειρά και σκορ 3-0.



*Τέσσερις φορές σε τελικό σκορ σειράς 3-1.



*Μόνο μία από αυτές τις σειρές πήγε σε πέμπτο ματς. Ήταν το ζευγάρι Παναθηναϊκός-Άρης των ημιτελικών του 2016, όταν οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 αλλά χρειάστηκαν πέμπτο ματς για να προκριθούν αλλά με διαφορετικό format (2-2-1)».