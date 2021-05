Μπογκντάνοβιτς στο SDNA για την... εκτόξευση στους Χοκς και το Final 4 της Euroleague

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ηγέτες των Ατλάντα Χοκς τη φετινή σεζόν, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του. Μια εξέλιξη που μόνο τυχαία δεν είναι για όποιον παρακολουθεί από κοντά την πορεία του Σέρβου γκαρντ...

Στην διάρκεια της offseason πριν από το τζάμπολ της σεζόν οι Ατλάντα Χοκς έκαναν κίνηση-ματ με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ ήταν ένας από τους βασικούς στόχους των Μιλγουόκι Μπακς, όμως η περίπτωσή του δεν προχώρησε, με τα «γεράκια» να κάνουν την κίνησή τους και να τον υπογράφουν για τα επόμενα 4 χρόνια με 72 εκατ. δολάρια.

Το ξεκίνημα της σεζόν δεν ήταν καλό για τον Σέρβο γκαρντ, καθώς οι τραυματισμοί τον κράτησαν πίσω σε φόρμα και σε αγωνιστική κατάσταση. Το β' μισό της σεζόν, όμως, μετά την επιστροφή των ομάδων από το All Star break ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Στο διάστημα αυτό ο «Μπόγκι» όχι απλά φώναξε παρών, αλλά πλέον λογίζεται ως μια από τις πιο σημαντικές πηγές στην επίθεση της ομάδας του.

Ο αριθμοί το αποτυπώνουν. 15,8 πόντοι, 3,7 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 46,4% στα σουτ εντός πεδιάς σε 29,3 λεπτά παρουσίας στο παρκέ. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρθηκαν είναι οι καλύτεροι της καριέρας του στο ΝΒΑ. Κι όλα αυτά έχοντας παίξει μόλις σε 24 παιχνίδια βασικός στη σεζόν. Όλα στο β' μισό της σεζόν.

Η δική του παρουσία έχει βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει μέχρι την πρώτη τετράδα της Ανατολής, στην προσπάθεια για μια θέση στα πλέι οφ. Με την εξέλιξή του μνα είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού.

«Ειλικρινά, παίζω περισσότερα λεπτά, έχω μεγαλύτερο ρόλο και αυτά τα δύο στοιχεία δίνουν περισσότερες ευκαιρίες. Ειλικρινά όμως πάντα προσπαθώ να παίζω με τον σωστό τρόπο. Δεν είμαι παίκτης που σκέφτεται πρώτα τον εαυτό του», εξήγησε ο Μπογκντάνοβιτς στην απάντησή του στο SDNA, για να σταθεί λίγο αργότερα σε κάτι εξίσου σημαντικό.

Τα αποτελέσματα των Χοκς μέσα στη σεζόν. Τα οποία καθορίζουν και τη δική του επιτυχία «Φυσικά σκέφτομαι την εικόνα μου, αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Ξέρω γιατί είμαι εδώ και ξέρω τι θέλω για την καριέρα μου. Για μένα οι νίκες με κάνουν πιο χαρούμενο από κάτι άλλο. Με τον ρόλο που έχω και όλα όσα έχω και το ότι είμαι σε θέση να κερδίζω αγώνες είναι εκπληκτικό. Αυτό νιώθω πως είναι το σημαντικότερο κομμάτι της εξέλιξής της καριέρας μου», υπογράμμισε επί του θέματος ο Σέρβος γκαρντ.

Η δική του εξέλιξη έχει φέρει ψηλά στην Ανατολή τα «γεράκια», όμως την ίδια στιγμή κανείς δεν θέτει ξεκάθαρο στόχο για το φίνις της σεζόν. Αν και οι προσδοκίες ακι οι δυνατότητες στην Τζόρτζια είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα τη φετινή σεζόν.

Όμως την ίδια στιγμή οι παίκτες του ΜακΜίλαν έχουν έναν άξονα. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά «Αυτό πρέπει να το δούμε. Νιώθω ότι μπορούμε να κάνουμε... φασαρία και να εκπλήξουμε πολύ κόσμο. Έχουμε ομάδα γεμάτη αυτοπεποίθηση και πρέπει να κρατήσουμε αυτή την αυτοπεποίθηση για τα πλέι οφ», ανέφερε ο Μπογκντάνοβιτς στην τοποθέτησή του, με τα διαδοχικά παιχνίδια των τελευταίων εβδομάδων να δίνουν άρωμα... πλέι οφ στους Χοκς.

«Φέτος είναι σαν να έχουμε λίγη εμπειρία αντιμετωπίζοντας ομάδες εντός και εκτός έδρας, αλλά και με back to back παιχνίδια. Αυτό μας βοηθάει πολύ να νιώσουμε κάπως ότι παίζουμε αγώνες πλέι οφ και είναι κάτι που μας κάνει ενθουσιασμένους», επεσήμανε ο 29χρονος γκαρντ και συμπλήρωσε πως «ακόμα δεν μιλάω για τα πλέι οφ. Έχουμε αγώνα την Δευτέρα και είναι σημαντικά τα παιχνίδια αυτά για εμάς. Είναι αγώνες play in πριν το play in τουρνουά για εμάς».

Για το τέλος, ρωτήσαμε τον άλλοτε παίκτη της Παρτιζάν και της Φενέρμπαχτσε για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πιο συγκεκριμένα το Final 4 της Euroleague. Η ομάδα με την οποία κατέκτησε τον τίτλο, η Φενέρ, έμεινε εκτός από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον «Μπόγκτι» να ξεχωρίζει την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ενόψει του ραντεβού της Κολωνίας.

«Ήταν μια δύσκολη σεζόν για την Φενέρ. Έγιναν πολύ καλά παιχνίδια φέτος. Είδα και τις άλλες 3 σειρές», είπε, για να κάνει αναφορά σε κάθε μία εξ αυτών.

«Η Μπάγερν Μονάχου παρολίγον να κάνει την έκπληξη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Αν κέρδιζε το Game 1 θα ήταν σε θέση να πάει στο Final 4. Η σειρά της Εφές με την Ρεάλ θα ήταν στο 3-0, αλλά έγινε η ανατροπή στο 2-2. Η σειρά της Μπαρτσελόνα με την Ζενίτ είχε πολύ καλό μπάσκετ και ήταν πολύ καλό να βλέπεις τον Πάου Γκασόλ να επιστρέφει με την Μπαρτσελόνα.

Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Final 4. Η ΤΣΣΚΑ το έκανε πολύ εύκολο, κόντρα σε μια ομάδα που είναι δύσκολο να την κερδίσεις 3-0 όπως η Φενέρ. Έχει εμπειρία από νίκες σε Final 4, οπότε για μένα τον πρώτο λόγο έχει η ΤΣΣΚΑ στο Final 4», τόνισε ο Μπογκντάνοβιτς.