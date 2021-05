Το έκτο «πράσινο» αστέρι στη Βαρκελώνη (vid)

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία του στη Βαρκελώνη, ρίχνοντας στο καναβάτσο την Μακάμπι Τελ Αβίβ και το SDNA θυμάται τον ιστορικό «πράσινο» θρίαμβο, οι βάσεις του οποίου μπήκαν στην ίδια πόλη, μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Πολλοί έχουν πει ότι το 6ο αστέρι του Παναθηναϊκού... ράφτηκε στην Βαρκελώνη, αλλά όχι κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Final Four. Οι «πράσινοι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέκτησαν το 6ο στην Καταλονία, αλλά τις βάσεις τις είχαν βάλει στο ίδιο μέρος μερικές εβδομάδες πριν.

Σε μία τρομερή σειρά για τα πλέι οφ, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε την κάτοχο του τροπαίου και διοργανώτρια του Final Four, Μπαρτσελόνα, το «τριφύλλι» έγραψε μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του, «πέταξε» έξω την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ με μειονέκτημα έδρας και πήγε στο Final Four: σε ένα Final Four που, έπειτα από όλα αυτά, δεν γινόταν να μην φτάσει μέχρι τέλους.

Ετσι, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στη Βαρκελώνη για το Final Four έχοντας ξεπεράσει τον βασικότερο σκόπελο που θα μπορούσαν να βρουν στο δρόμο τους. Με την ψυχολογία στα ύψη, με ποιοτικότερο ρόστερ από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες, με τον κορυφαίο προπονητή στον πάγκο τους και τον Δημήτρη Διαμαντίδη σε... οργιώδη κατάσταση, ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο αφεντικό του τριημέρου.

Η Σιένα ήταν η αντίπαλος του «τριφυλλιού» στον ημιτελικό, αλλά όσο σκληροί και «διψασμένοι» και αν ήταν οι Ιταλοί του Πιανιτζιάνι, ο Παναθηναϊκός είχε τον τρόπο και τις λύσεις, ώστε να μην κινδυνεύσει (77-69) και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Ο Καλάθης ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι (17π.), την ώρα που ο Διαμαντίδης είχε μία από τις γνωστές, γεμάτες εμφανίσεις του (8π., 9ασ., 4ριμπ., 2κλ).

Την ίδια ώρα, η Μακάμπι των Σοφοκλή Σχορτσανίτη και Ντέιβιντ Μπλατ απέκλειε την Ρεάλ Μαδρίτης και έκλεινε «ραντεβού» με τον Παναθηναϊκό για τον μεγάλο τελικό.

Ουσιαστικά, ο τελικός που έδωσε στον Παναθηναϊκό το έκτο ευρωπαϊκό τρόπαιο κρίθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι παίκτες του «Ζοτς» φόρτσαραν και έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τελικά με 70-78 με τους συνήθεις υπόπτους, Διαμαντίδη και Μπατίστ να είναι οι κορυφαίοι. Ο Μήτσος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Αμερικανός σέντερ κυριάρχησε στη ρακέτα με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο «3D», για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 2007 στην Αθήνα, αναδείχθηκε MVP του Final Four και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα σε μία καταπληκτική σεζόν, όπου είχε κατακτήσει και το βραβείο του MVP της σεζόν λίγο νωρίτερα.

Με δεδομένο πως η έκβαση του αγώνα κρίθηκε σχετικά νωρίς, τα τελευταία δευτερόλεπτα δεν είχαν δράματα. Είχαν, όμως, μία συγκλονιστική στιγμή, ένα καρέ που θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα κορυφαία ever. Ο Παναθηναϊκός έχει «καθαρίσει» το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς και ο Δημήτρης Διαμαντίδης πέφτει στην αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ενα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα προπονητή-παίκτη στην ιστορία της Euroleague, στην κορυφαία του στιγμή.

Mακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός 70-78

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Μπλατ): Πάργκο 12, Ελιγιάχου 8, Έιντσον 18(2), Πνίνι 9(2), Σχορτσανίτης 4, Μπoυρστάιν , Μπλου 15(3), Μάτσβαν 3

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Τέπιτς, Μάριτς 2, Περπέρογλου 2, Μπατίστ 18, Φώτσης 5, Σάτο 13 (3), Νίκολας 14 (2), Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 16 (1), Βουγιούκας 4, Καλάθης 4, Καϊμακόγλου