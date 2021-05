Από τον Πανιώνιο στο Λαύριο: Δεύτερη θέση με αξία... τίτλου

Με αφορμή την ολοκλήρωση της regular season της Basket League, ο ΕΣΑΚΕ έκανε αναδρομή στις... σταχτοπούτες που κατάφεραν να φτάσουν στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Όπως αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ: Η άποψη ότι «ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα» είναι ασφαλώς μηδενιστική αλλά εκφράζει την προσέγγιση πολλών στον αθλητισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις ομάδων όμως που έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ότι κατακτώντας τη δεύτερη θέση, κατέκτησαν τη δική τους κορυφή. Κάτι σαν έναν... τίτλο.

Η φετινή πορεία του Λαυρίου Megabolt μέχρι τη δεύτερη θέση δεν είναι μόνο «παράσημο» για την την ομάδα της λαυρεωτικής αλλά αποτελεί και σημείο αναφοράς για το ίδιο το Πρωτάθλημα. Αυτή ήταν άλλωστε η πέμπτη φορά στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) και μόλις η έβδομη από καταβολής Α' Εθνικής (από το 1963-64) που μία ομάδα εκτός εκείνων που κατέκτησαν τους τίτλους σε αυτή τη διαδρομή, έφτασε στη 2η θέση στην κανονική περίοδο ή και στα πλέι οφ. Το esake.gr θυμάται εκείνες τις ομάδες.

Τη λίστα αυτή άρχισε να γράφει ο Ηρακλής από την πρώτη χρονιά της Α' Εθνικής κατηγορίας. Ήταν η περίοδος 1963-64 το τέλος της οποίας είχε βρει την ομάδα της Θεσσαλονίκης ισόβαθμη με την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, με τις δύο ομάδες να έχουν ρεκόρ 13-5. Έτσι ο τίτλος κρίθηκε σε αγώνα κατάταξης, έχοντας χαρακτήρα άτυπου τελικού με την ΑΕΚ να κατακτά το Πρωτάθλημα αφού νίκησε με 94-74.

Έπρεπε να περάσουν 23 χρόνια για να φτάσει μία ομάδα, εκτός των Παναθηναϊκού, Άρη, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που θα έφτασε ως τη 2η θέση. Ήταν για τη σεζόν 1986-87 όταν ο Πανιώνιος έφτασε σε αυτό το επίτευγμα μέσω των πλέι οφ και αφού στην κανονική περίοδο ο ΠΑΟΚ ήταν 2ος πίσω από τον Άρη. Οι «κυανέρυθροι», με τον αείμνηστο Μάκη Δενδρινό στον πάγκο τους, είχαν τερματίσει στην τρίτη θέση με ρεκόρ 13-5 και άρχισαν την προσπάθεια τους στην τρίτη φάση των πλέι οφ στην οποία μέτρησαν δύο νίκες έναντι μιας του Ολυμπιακού για να διασταυρωθούν με τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Τον νίκησαν δύο φορές (78-70, 67-62) και έτσι έφτασαν στον τελικό όπου ηττήθηκαν με 129-81 από τον Άρη.

Το Περιστέρι έμοιαζε με τρένο

Μία ξεχωριστή περίπτωση ήταν το Περιστέρι της περιόδου 2000-01. Μία ομάδα που μπήκε σφήνα στους μεγάλους, άφησε πίσω της τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην κανονική περίοδο ενώ ισοβάθμησε στην κορυφή με τον Παναθηναϊκό με ρεκόρ 22-4. Πρόκειται για την καλύτερη, με διαφορά, πορεία στην ιστορία των «κυανοκίτρινων» στην κατηγορία αφού καμία άλλη ομάδα τους δεν ξεπέρασε τις 18 νίκες κανονικής περιόδου.

Το Περιστέρι της σεζόν 2000-01, στη διαδρομή των 26 αγωνιστικών, έπρεπε να φτάσει στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου για να ηττηθεί από τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας με 83-74 (Μποντιρόγκα 27, Μίντλετον 12 – Φορντ 31, Τσαρτσαρής 11) ενώ στον δεύτερο γύρο ηττήθηκε από την ΑΕΚ εκτός με 71-67 (Ντικούδης 18, Κουτλουάι 15 – Φορντ 21, Άντερσεν 11), τον Ολυμπιακό εκτός με 85-81 (Παπανικολάου 22, Ράτζα 18 – Φορντ 36, Άντερσεν 15) και τον Πανιώνιο εκτός έδρας με 86-82 (Παπαλουκάς 23, Διαμαντόπουλος 17– Φορντ 27, Ντίνκινς 14). Έχασε την πρωτιά στη διαφορά πόντων με τον Παναθηναϊκό αφού ηττήθηκε με εννιά στον πρώτο γύρο και νίκησε με πέντε.

Στα πλέι οφ ωστόσο, το Περιστέρι έχασε τα κεκτημένα της κανονικής περιόδου αφού γνώρισε δύο ήττες στα ημιτελικά από τον Ολυμπιακό, με 83-85 εντός (Φορντ 43, Παπαδάτος 9 – Ρίβερς 29, Ράτζα 17) και 73-65 εκτός έδρας (Ράτζα 25, Ρίβερς 11 – Φορντ 15, Παπαμακάριος 11).

Το Μαρούσι έδειξε τα νύχια του

Τέσσερα χρόνια μετά (2003-04) το Περιστέρι, το Μαρούσι ήρθε για να κάνει ότι οι «κυανοκίτρινοι» αλλά χωρίς να αφήσει τη... δουλειά στη μέση. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση τόσο στην κανονική περίοδο, όσο και στα πλέι οφ για να γίνει η πρώτη ομάδα εκτός της πεντάδας εκείνων που έχουν κατακτήσει τον τίτλο στα χρόνια της Α' Εθνικής, που έφτασε στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στο «τιμόνι», το Μαρούσι έκανε εντυπωσιακό πρώτο γύρο αποκτώντας απόσταση δύο νικών από τον δεύτερο Παναθηναϊκό, αφού ηττήθηκε μόνο στο Ιβανώφειο από τον Ηρακλή στη 12η αγωνιστική με 70-68 (Ηλιάδης 18, Παπαδόπουλος 17 – Χάτσον 18, Μπλέικνι 15). Στον δεύτερο γύρο ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 92-64 (Μπατίστ 18, Αλβέρτης 15 – Σπανούλης 12, Σμίλιανιτς 10), από τον Άρη στην παράταση με 101-89 (Πάρκερ 26, Στακ 19 – Χάτσον 35, Νικολαϊδης 15), τον Ολυμπιακό με 86-84 (Λιαδέλης 30, Γκόρενς 21 - Μπλέικνι 18, Αγαδάκος 12) αλλά και από τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με 85-70 (Κόνλεϊ 22, Τράινα 19 – Μπλέικνι 18, Καράγκουτης 14). Έτσι με ρεκόρ 21-5 αρκέστηκε στη 2η θέση πίσω από τον Παναθηναϊκό που είχε 22-4.

Στα πλέι οφ του 2004 το Μαρούσι υπερασπίστηκε τα κεκτημένα και έγραψε ιστορία. Απέκλεισε στην πρώτη φάση των πλέι οφ το Περιστέρι με 2-0, νικώντας το εντός με 80-73 (Μπλέικνι 18, Πόποβιτς 15 – Μάικλ 35, Παπαμακάριος 15) και εκτός έδρας με 75-70 (Πελεκάνος 22, Μάικλ 11 – Πόποβιτς 20, Χάτσον 12) και στα ημιτελικά την ΑΕΚ επίσης με 2-0, επικρατώντας εντός με 78-67 (Πόποβιτς 18, Μπλέικνι 17 – Ζήσης 17, Ταπούτος 14) και εκτός έδρας με 91-85 (Νικολαίδης 27, Χατζής 18 – Μπλέικνι 21, Σπανούλης 16).

Στη σειρά των τελικών δεν απέφυγε τη «σκούπα» του Παναθηναϊκού όμως αυτό είχε τη μικρότερη σημασία μπροστά σε όσα κατάφερε. Ηττήθηκε στον πρώτο αγώνα με 101-71 εκτός έδρας (Παπανικολάου 13, Αλβέρτης 12 – Χάτσον 12, Σπανούλης 11), εντός έδρας με 75-84 (Μπλάκνεϊ και Σπανούλης 18 – Λάκοβιτς 18, Χατζηβρέττας 13) και εκτός έδρας με 77-66 (Μπατίστ 14, Μίντλετον 11 – Μπλέικνι 26, Καράγκουτης 12).

Μαρούσι με συνταγή 2004 αλλά κατά το ήμισυ

Το Μαρούσι της σεζόν 20004-05 θύμιζε εκείνο της προηγούμενης σεζόν αλλά μέχρι ενός σημείου. Μετά το 9-4 του πρώτου γύρου που το κατέταξε στη 2η θέση πίσω μόνο από τον Παναθηναϊκό (11-2), το Μαρούσι έκλεισε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 19-7 και έχοντας ξανά τη 2η θέση για να μπει με πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά και τα ημιτελικά των πλέι οφ.

Στα προημιτελικά χρειάστηκε το τρίτο παιχνίδι για να υποτάξει τον Μακεδονικό από τον οποίο ηττήθηκε στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας με 93-83 (Μάικλ 29, Παπαμακάριος 26 - Σπανούλης 15, Στιούαρτ 13) αλλά τον νίκησε στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» με 82-76 (Στιούαρτ 22, Σπανούλης 18 - Χάτσον 18, Μάικλ 17) και 93-81 (Σπανούλης 25, Μπλέικνι 20 - Τσάνακ 18, Λουκόφσκι 17).

Στα ημιτελικά βρήκε στον δρόμο του την ΑΕΚ, όπως και στην προηγούμενη σεζόν, αλλά αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να την αποκλείσει σε σειρά best of five. Έχασε στον πόντο το πρώτο εντός έδρας ματς με 73-74 (Σπανούλης 18, Στιούαρτ 14 - Μπέιλι 19, Νίτσεβιτς 17), τον δεύτερο αγώνα με 86-77 (Χατζής 18, Μπουρούσης 17 - Σπανούλης 24, Μπλέικνι 9) και παρότι μείωσε με τη νίκη στο τρίτο ματς με 76-62 (Μπλέικνι 17, Στιούαρτ 16 – Ζήσης 14, Χατζής 11), ηττήθηκε στο τέταρτο με 69-63 (Νίσεβιτς 16, Ζήσης 13 - Μπλέικνι 19, Σέκουλιτς 15) και έμεινε εκτός τελικών. Δεν πήρε μάλιστα ούτε την τρίτη θέση αφού έχασε τη σειρά των μικρών τελικών με 3-1 από τον Πανιώνιο.

Το Λαύριο Megabolt η σύγχρονη «σταχτοπούτα» της Stoiximan Basket League

Μέσα από μία κανονική περίοδο που, κατά γενική ομολογία, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ανταγωνιστική, ξεχώρισε φέτος η πορεία πρωταθλητισμού του Λαυρίου Megabolt. Η ομάδα της λαυρεωτικής κατέκτησε δίκαια τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-5, πίσω μόνο από τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Το Λαύριο Megabolt μπήκε στη σεζόν με προβλήματα που του δημιούργησε ο Covid-19, έχασε τα τρία πρώτα παιχνίδια του στη Stoiximan Basket League αλλά σύντομα... έκλεψε τις καρδιές των φίλων του μπάσκετ με τις εμφανίσεις του, που το οδήγησαν σε 17 νίκες στα 19 ματς που ακολούθησαν και με κάποιες από αυτές έγραψε ιστορία. Νίκησε μεταξύ άλλων για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και τη ΑΕΚ τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας.

Έτσι μπήκε στη λίστα αυτών των ομάδων για τις οποίες η δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου, ήταν κάτι σαν... τίτλος.