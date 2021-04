Ο Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον κερδίζει με το σπαθί και τη δουλειά του μια θέση στους Ουόριορς

Ξεκίνησε τη σεζόν ως ένας two way παίκτης που συμπλήρωνε το ρόστερ. Στην πορεία εξελίχθηκε σε μέλος του ροτέισιον και τώρα είναι κομμάτι της second unit των Ουόριορς. Η διαδρομή του Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον ήταν ανηφορική, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και παράδειγμα σκληρής δουλειάς και υπομονής.

Ένας παίκτης από το Μεξικό εξελίσσεται σε μια από τις ωραιότερες ιστορίες της φετινής σεζόν. Μόνο έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος τη σεζόν που βιώνει ο Χουάν Τοσκάνο Άντερσον με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Μια μικρή περιπλάνηση μεταξύ Μεξικού και Βενεζουέλας τον έφερε ξαφνικά στην G-League για λογαριασμό των Σάντα Κρουζ Ουόριορς. Πρόκειται για τη θυγατρική ομάδα των «Πολεμιστών» η οποία τροφοδοτεί με παίκτες το ρόστερ του Στιβ Κερ. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του 28χρονου άσου, ο οποίος δοκίμασε τις δυνάμεις του και πέτυχε.

Τι πέτυχε; Να βρει ένα συμβόλαιο στους εξάκις πρωταθλητές, μια κίνηση που είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο, για ακόμα ένα λόγο. Κατάγεται από το Όκλαντ, άρα είχε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει την ομάδα της γενέτειράς του.

Πέρυσι έπαιξε λίγο, μόλις 13 παιχνίδια, δείχνοντας πως μπορεί να βοηθήσει. Γι αυτό και οι Ουόριορς του προσέφεραν two way συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Και εκείνος αφού δούλεψε σκληρά τους προηγούμενους μήνες, κάθε φορά που πατάει στο παρκέ κάνει ένα πράγμα. Παίζει σαν να είναι το τελευταίο του παιχνίδι στο ΝΒΑ. Η εμφάνιση απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι η πλέον χαρακτηριστική επί του θέματος.

Μια εμφάνιση καριέρας από τον Μεξικανό (20π, 7ρ, 8/9 σουτ εντός πεδιάς) και η συμβολή του στην επικράτηση της ομάδας του ήταν καθοριστική μέσα στο Οχάιο. Ο Χουάν Τοσκάνο Άντερσον ήρθε για να μείνει χάρη στη δουλειά του. Διότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει βελτιώσει αρκετά κομμάτια στο παιχνίδι του από το ξεκίνημα της σεζόν ως και σήμερα.

«Η μεγαλύτερη πρόοδος στο παιχνίδι μου έχει να κάνει με το σουτ μου», απάντησε χωρίς περιστροφές στο SDNA, για να συμπληρώσει ότι «νιώθω πάντα εμπιστοσύνης στην άμυνα που παίζω και στην ευελιξία που έχω πάνω στο παρκέ. Αυτό δεν άλλαξε καμία στιγμή. Αυτά τα δύο ήταν πάντα δυνατά σημεία μου, αλλά τώρα σουτάρω πολύ καλύτερα».

Με την παρουσία του εξελίσσεται σε παράγοντα στο παιχνίδι των Ουόριορς, που στο πρόσωπό του είδαν μια ακόμα αξιόπιστη λύση και στις δύο πλευρές του παρκέ «ανοίγω το παρκέ για τους συμπαίκτες μου και τον εαυτό μου με τα σουτ που παίρνω», εξήγησε, για να εστιάσει και πάλι στον τομέα που έχει εξελίξει περισσότερο, το σουτ μέσης/μακρινής απόστασης «Είναι διασκεδαστικό να ακούω τις άλλες ομάδες να λένε πως είμαι σουτέρ. Πραγματικά είναι διασκεδαστικό. Οπότε, θα έλεγα πως το σουτ μου είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη που έχω μέσα στη σεζόν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι μόνο ο ίδιος όμως που βλέπει τη διαφορά στο παιχνίδι του. Και οι συμπαίκτες του που τον ζουν καθημερινά, έχουν έναν καλό λόγο να πουν για την παρουσία του και την εξέλιξή του.

Άλλωστε μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως από την άκρη του πάγκου έφτασε σε σημείο να παίζει 30 λεπτά. «Μένει πάντα έτοιμος. Είναι έτοιμος όλη τη σεζόν και όταν έρχεται η ώρα του δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Ποτέ δεν λυγίζει στις προκλήσεις», ανέφερε ο Άντριου Ουίγκινς, ο οποίος συνέχισε να πλέκει το εγκώμιο του συμπαίκτη του.

Σε τέτοιο βαθμό που κατέδειξε την σημασία της παρουσίας του στο παρκέ για τους Ουόριορς «Μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ, να πασάρει, να παίξει άμυνα, μνα σκοράρει, να κάνει τα πάντα πάνω στο παρκέ. Είναι παίκτης-κλειδί σε αυτή την ομάδα», τόνισε επί του θέματος ο Καναδός φόργουορντ.

Η εξέλιξη του Τοσκάνο-Άντερσον μέσα στη σεζόν είναι εμφανής. Δεν αποτυπώνεται πλήρως στους 5,1 πόντους, τα 3,8 ριμπάουντ και τις 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο στα 39 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος. Διότι στην περίπτωσή του οι αριθμοί δεν λένε την απόλυτη αλήθεια για τη συνεισφορά του και τη σημασία της παρουσίας του για τους Ουόριορς.

Για τον ίδιο όμως τα πάντα ξεκινάνε έξω από το παρκέ και πιο συγκεκριμένα στα αποδυτήρια. Εκεί όπου μια ομάδα... χτίζει την κουλτούρα και την χημεία της.

Στην περίπτωσή του το γεγονός πως αποτελεί μέρος του συνόλου είναι τεράστια ώθηση. «Είναι πολύ διασκεδαστικό να είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Είναι άλλο πράγμα να είσαι σε μια ομάδα και εντελώς άλλο να είμαι μέρος αυτής της ομάδας», ανέφερε ο Τοσκάνο-Άντερσον και πρόσθεσε. «Να είσαι μέλος της κουλτούρας, μέρος της σχέσης των παικτών μεταξύ τους. Έχουμε αρκετούς two way παίκτες. Είμαι τυχερός φέτος γιατί με το two way μένω εδώ αλλά υπάρχουν αρκετοί two way παίκτες που πηγαινοέρχονται. Έχω ακούσει αρκετές ιστορίες για two way παίκτες που δεν ήταν μέρος στα αποδυτήρια και στην κουλτούρα της ομάδας».

Ενώ κατέληξε ατην τοποθέτησή του λέγοντας ότι «είναι πολύ καλό για μένα που είμαι μέρος της κουλτούρας των Ουόριορς». Και μέσα σε λίγες λέξεις είπε τα πάντα σχετικά με το πώς νιώθει για την παρουσία του στο Όκλαντ.

Αυτό άλλωστε φροντίζει να το βγάζει και στο παρκέ κερδίζοντας κάθε φάση, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο παρουσίας. Όλα αυτά με τρεις άξονες: σκληρή δουλειά, επιμονή και πίστη στις δυνατότητές του.