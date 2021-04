Back to back MVP στη Basket League ο Τζέριαν Γκραντ

O EΣΑΚΕ ανακοίνωσε πως ο Τζέριαν Γκραντ του Προμηθέα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής στη Basket League για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος: Για δεύτερη σερί εβδομάδα και τρίτη συνολικά στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν ο Τζέριαν Γκραντ αναδεικνύεται Stoiximan MVP of the Week! Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ του Προμηθέα είχε κερδίσει τον τίτλο του Πολυτιμότερου την περασμένη εβδομάδα στη νίκη της ομάδας της Πάτρας στο Περιστέρι και με την εμφάνιση του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο το Λαύριο Megabolt για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League.

Πριν από λίγες ώρες ο Γκραντ στην εντός έδρας νίκη επί του Μεσολογγίου BAXI, συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο ranking που ήταν η καλύτερη επίδοση της προηγούμενης εβδομάδας. Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ του Προμηθέα είχε 18 πόντους με 9/11 βολές, 3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 8 κερδισμένα φάουλ, 2 φάουλ εναντίον και 4 κλεψίματα σε 34’ και 18’’ συμμετοχής. Έτσι έκανε το «Back to Back» στην διάκριση του Stoiximan MVP of the Week!