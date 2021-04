Με Κάτας, Γιαννάκη και Ράτζα το «Τζάμπολ» στην ΕΡΤ3 (22:00)

Ο Όντεντ Κάτας, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Ντίνο Ράτζα θα βρίσκονται ως καλεσμένοι στο αποψινό (22:00) «Τζάμπολ» στην ΕΡΤ3.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Οντέντ Κάτας, θα είναι ο κεντρικός καλεσμένος της εκπομπής «Τζάμπολ», που μεταδίδεται απόψε, Δευτέρα 5 Απριλίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ3.

Δεν θα είναι, όμως, μόνος του! Δύο «Hall of Famers», δύο από τις σπουδαιότερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης (FIBA Hall of Fame, τάξη 2021) και ο Ντίνο Ράτζα (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, τάξη 2018), σχολιάζουν τα «καυτά» ονόματα της επικαιρότητας και μιλούν για την εξέλιξη του μπάσκετ στο πέρασμα του χρόνου.

Επίσης, στη σημερινή εκπομπή θα παρακολουθήσουμε τα «buzzer beater», που έκριναν τα ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Basket League, καθώς και το νικητήριο τρίποντο από την κεντρική γραμμή, που χάρισε την πρόκριση στο «Gonzaga», στον τελικό του Κολεγιακού Πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

