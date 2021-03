Ένας... κακός χαμός: Ποιοι θα προκριθούν στα πλέι-οφ της Euroleague;

Λίγο πριν την τελευταία «διαβολοβδομάδα» της Regular Season, το SDNA καταγράφει τα δεδομένα της μάχης για την πρόκριση στα πλέι-οφ της Euroleague. Το πρόγραμμα, τα φαβορί και οι... εκπλήξεις.

Σε λίγες ώρες ξεκινά η τελευταία «διαβολοβδομάδα» της Regular Season, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την τελική εικόνα της οκτάδας και των ομάδων που θα παλέψουν για το Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Tα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής έδωσαν μία πιο καθαρή εικόνα και ξεκαθάρισαν την κατάσταση για μερικές από τις ομάδες στο γκρουπ του... θανάτου γύρω από την 8η θέση. Ειδικότερα, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Φενέρ και έμεινε και μαθηματικά εκτός μάχης (14-17), ενώ η Ζαλγκίρις έπεσε στο 15-16 και ψάχνει μόνο ένα... θαύμα για να διεκδικήσει την είσοδο στα πλέι-οφ.

Έτσι, οι... κάμερες στρέφονται στην Ζενίτ (17-13), την Μπασκόνια (17-14) και την Βαλένθια (17-14), ενώ πρέπει να μπει στην κουβέντα και η Ρεάλ, που είναι πάντως σε καλύτερη θέση με 18 νίκες και 13 ήττες.

Οι Μαδριλένοι έκαναν μεγάλο βήμα με τη νίκη τους στην έδρα της Βιλερμπάν (74-71) και έχουν «κυκλώσει» το ματς με τον αδιάφορο Ολυμπιακό (2/4). Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο φτανει στο 19 και η λογική λέει πως δεν μπορεί να μείνει εκτός οκτάδας, ακόμα και αν ηττηθεί στα ματς με Εφές (30/3, εντός) και Φενέρ (8/4, εκτός).

Βέβαια εδώ πρέπει να σημειωθεί το εξής: Η Ρεάλ δεν έχει την ισοβαθμία με καμία από τις Μπασκόνια και Βαλένθια. Κάτι που σημαίνει ότι ίσως χρειάζεται μία νίκη στα ματς με τις ομάδες της Τουρκίας για να είναι απόλυτα σίγουρη.

Σε κάθε περίπτωση, η μάχη αφορά κυρίως τις Ζενίτ, Μπασκόνια και Βαλένθια, που αναμένεται να παλέψουν για το τελευταίο εισιτήριο των πλέι-οφ. Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά:

Η Ζενίτ έχει το καλύτερο πρόγραμμα (στα χαρτιά) και ίσως πετύχει κάτι καλύτερο από την 8η θέση, αρκεί φυσικά να δείξει κάτι καλύτερο από το πρόσωπο των τελευταίων αγωνιστικών. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έχασε την ταμπέλα του φαβορί μετά από κάποιες άσχημες ήττες (Ολυμπιακός, Μπασκόνια, Βαλένθια), όμως στις επόμενες αγωνιστικές έχει εντός έδρας ματς με την Βιλερμπάν (2/4), την Μακάμπι (9/4) και τον Παναθηναϊκό (12/4), τρεις ομάδες που είναι βαθμολογικά αδιάφορες. Νωρίτερα, η Ζενίτ υποδέχεται και την ΤΣΣΚΑ (30/3), οπότε ουσιαστικά έχει τέσσερα ματς στην έδρα της για να βρει τις απαραίτητες νίκες. Η λογική λέει πως είναι φαβορί για τα πλέι-οφ.

Με βάση την εικόνα των τελευταίων αγωνιστικών, η Μπασκόνια θα έπρεπε να πάρει... wild card για τα πλέι-οφ! Οι Βάσκοι πραγματοποιούν φανταστικές εμφανίσεις και έχουν μόλις μία ήττα στα τελευταία εννιά παιχνίδια τους, έχοντας κερδίσει μεταξύ άλλων την Μπάγερν, την Ζενίτ, την Αρμάνι, την Ρεάλ και την Ζαλγκίρις. Όλα αυτά πάντως δεν φαίντεαι πως αρκούν για την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, που ψάχνει το... απόλυτο κόντρα στον Παναθηναϊκό (30/3), την Εφές (1/4) και την Βαλένθια (8/4). Το πρώτο είναι «must win» για την Μπασκόνια, το δεύτερο έχει μεγάλο δείκτη δυσκολίας και το τρίτο είναι ένας πραγματικός τελικός. Με λίγα λόγια: Δύσκολα τα πράγματα, ειδικά αν μπει στην εξίσωση η ανάγκη για 3/3.

Η Βαλένθια βρίσκεται σίγουρα σε καλύτερη θέση και ενδέχεται να βρει το... μαγικό χαρτάκι για τα πλέι-οφ. Οι Ισπανοί έχουν βατό πρόγραμμα μέσα στην «διαβολοβδομάδα», αφού αντιμετωπίζουν δύο βαθμολογικά αδιάφορες ομάδες (Ολυμπιακός και Άλμπα), ενώ ο «τελικός» με την Μπασκόνια θα διεξαχθεί στην έδρα τους (8/4). Μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα του Χάουμε Πονσαρνάου είναι το γεγονός πως έχει υπέρ της τις ισοβαθμίες με την Ζενίτ, την Ρεάλ και την Φενέρμπαχτσε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι με ενδεχόμενο 3/3 η Βαλένθια, που θα φτάσει σε αυτό το σενάριο τις 20 νίκες, ίσως φτάσει μέχρι την 6η θέση.

Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η Εφές (των 20 νικών) ίσως παίξει ρόλο ρυθμιστή, αφού αντιμετωπίζει την Ρεάλ και την Μπασκόνια τις επόμενες μέρες, ενώ είναι δεδομένο πως η Ζενίτ βρίσκεται στην καλύτερη θέση, πάντα με βάση το πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, το παιχνίδι Βαλένθια - Μπασκόνια (8/4) ίσως είναι κομβικό, ενώ εξίσου σημαντικό θα είναι και το ματς Μπάγερν - Φενέρμπαχτσε (30/3). Οι δύο ομάδες έχουν το... μαξιλαράκι των 19 νικών, αλλά ο ηττημένος ίσως αντιμετωπίσει προβλήματα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Με απλά λόγια: Ένας κακός χαμός στο τέλος της Regular Season, που θα κλείσει σίγουρα με πολλά θρίλερ.

Αναλυτικά τα προγράμματα των ομάδων που εμπλέκονται (άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο) στη μάχη για τα πλέι-οφ (όπου αναγράφεται vs, το παιχνίδι είναι εντός έδρας, ενώ όπου υπάρχει το @, το ματς είναι εκτός έδρας):

Αρμάνι (19-12)

@ Eρυθρός Αστέρας

@ Παναθηναϊκός

vs Εφές

Μπάγερν (19-12)

vs Φενέρμπαχτσε

vs Ζαλγκίρις

@ Μπαρτσελόνα

Φενέρμπαχτσε (19-12)

@ Μπάγερν Μονάχου

vs Μπαρτσελόνα

vs Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης (18-13)

vs Αναντολού Εφές

vs Ολυμπιακός

@ Φενέρμπαχτσε

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (17-13)

vs ΤΣΣΚΑ

vs Βιλερμπάν

vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

vs Παναθηναϊκός (εξ αναβολής)

Μπασκόνια (17-14)

@ Παναθηναϊκός

vs Αναντολού Εφές

@ Βαλένθια

Βαλένθια (17-14)

vs Ολυμπιακός

@ Άλμπα Βερολίνου

vs Μπασκόνια