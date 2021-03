MVP της εβδομάδας στη Basket League ο Τζόουνς

Ο Μάρβιν Τζόουνς ήταν καταλυτικός στη νίκη του Περιστερίου μέσα στη Λάρισα κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της εβδομάδας στη Basket League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος: «Για δεύτερη φορά την φετινή σεζόν Stoiximan MVP of the Week αναδεικνύεται ο Μάρβιν Τζόουνς! Ο 27χρονος Αμερικανός σέντερ του Περιστερίου ήταν ο πρώτος Stoiximan MVP of the Week της φετινής σεζόν. Η επίδοση του ήταν 31 βαθμοί στο ranking στην εντός έδρας νίκη της ομάδας του επί του Μεσολογγίου BAXI για την 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League.

Ο Τζόουνς αναδείχθηκε ξανά Πολυτιμότερος της Εβδομάδας συγκεντρώνοντας πριν από λίγες ώρες 33 βαθμούς στο ranking (18 πόντοι με 8/8 βολές, 5/6 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κοψίματα, 5 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον σε 24’ και 54’’ συμμετοχής) στην εκτός έδρας νίκη του Περιστερίου επί της Λάρισας Bread Factory για την 19η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος».