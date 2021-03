Κι όμως: Αν ο Ολυμπιακός κάνει 4/4 έχει μαθηματικές πιθανότητες πρόκρισης!

Μοιάζει απίστευτο, αλλά ο Ολυμπιακός έχει (μαθηματικές) ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της Euroleague, αρκεί να κάνει το απόλυτο 4/4 και να δει... γκέλες από τους αντιπάλους του. Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και τα σενάρια...

H πιο «τρελή» Regular Season των τελευταίων ετών μπαίνει στην τελική της ευθεία και ήδη φαίνεται πως θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις εντός και... εκτός οκτάδας. Τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερα ερωτηματικά στην μάχη για τα εισιτήρια των πλέι-οφ και πλέον υπάρχει και ένα -ακραίο- σενάριο που αφορά τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, οι τρεις συνεχόμενες νίκες των «ερυθρόλευκων», σε συνδυασμό με όσα έκαναν οι ομάδες στο γκρουπ γύρω από την 8η θέση, δημιούργησαν συνθήκες... πρόκρισης για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έστω και αν αυτό «μεταφράζεται» σε ελάχιστες και μόνο μαθηματικές ελπίδες.

Μετά το τέλος του αγωνιστικού διημέρου, οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 14-16 και ανέβηκαν βαθμολογικά, πλησιάζοντας την 8η θέση, που αυτή την στιγμή «ανήκει» στην Ζενίτ. Οι Ρώσοι πάντως έχουν μόλις δύο περισσότερες νίκες από τον Ολυμπιακό (16-13), ενώ στον ίδιο αριθμό βρίσκονται οι Μπασκόνια και Βαλένθια, με ρεκόρ 16-14. Στο 50% και το 15-15 είναι η Ζαλγκίρις, ενώ λίγο πιο πάνω βρίσκεται η Ρεάλ (17-13) και η Φενέρμπαχτσε (18-12). Με λίγα λόγια; Πόλεμος!

Αν πέσουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, θα δούμε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να αφήσει πίσω του τις παραπάνω ομάδες, εκτός της Ρεάλ και της Φενέρ, που -για την ώρα- βρίσκονται εντός οκτάδας. Αυτό «συνοδεύεται» με το πρόγραμμα της ομάδας του Πειραιά, αφού μέσα στις επόμενες αγωνιστικές καλείται να αντιμετωπίσει και τους Ισπανούς και τους Τούρκους, ενώ έχει και εκτός έδρας αποστολή κόντρα στην Βαλένθια, που πραγματικά... καίγεται για νίκες.

Σε καθαρά ρεαλιστικό και κυνικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το απόλυτο των νικών για να ξεπεράσει τις ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω βαθμολογικά και ταυτόχρονα αυτές να κάνουν μαζεμένες ήττες. Το σενάριο αυτό συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας το πρόγραμμα.

Για παράδειγμα η Ζενίτ, που έμοιαζε φαβορί πριν λίγες εβδομάδες και τώρα κινδυνεύει, έχει εντός έδρας παιχνίδια με τρεις αδιάφορες βαθμολογικά ομάδες (Παναθηναϊκός, Βιλερμπάν, Μακάμπι), υποδέχεται επίσης την ΤΣΣΚΑ και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας μόνο την πιο κακή και αδύναμη ομάδα της φετινής διοργάνωσης (Χίμκι).

Τρία εντός έδρας ματς έχει και η πάντα δυνατή στο σπίτι της Ζαλγκίρις (Μακάμπι, Άλμπα, Παναθηναϊκός), ενώ η Βαλένθια έχει «κυκλώσει» τα παιχνίδια με την Άλμπα στην Γερμανία και με τον Ολυμπιακό στην Ισπανία. Η ομάδα του Χάουμε Πονσαρνάου θα φιλοξενήσει επίσης την Μπάγερν και την Μπασκόνια, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι -τουλάχιστον στα χαρτιά- μοιάζει δύσκολο να μετρήσει δύο ή περισσότερες ήττες.

Αντίθετα, όπως θα δείτε και παρακάτω, το πρόγραμμα της Μπασκόνια «κρύβει» δυσκολίες, ενώ επικίνδυνα ματς έχει μπροστά της και η Φενέρ, που ωστόσο είναι πιο «άνετη» βαθμολογικά και αγωνιστικά, αφού οι εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος δείχνουν πως το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ θα βρεθεί στην post season.

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, η κατάσταση είναι ξεκάθαρη: Αν δεν υπήρχε η κάκιστη πορεία με τις συνεχόμενες ήττες και την απαράδεκτη εικόνα στο παρκέ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα είχε σαφώς μεγαλύτερη τύχη για την πρόκριση. Τώρα θα πρέπει να κερδίσει κατά σειρά την Φενέρ (εντός), τις Βαλένθια - Ρεάλ στην Ισπανία και την αδιάφορη Χίμκι στο ΣΕΦ. Δεν του αρκεί το 2/4 ή το 3/4, αφού ψάχνει μόνο το απόλυτο και ήττες ή γκέλες των αντιπάλων για να πετύχει το... θαύμα, που αυτή την στιγμή συνοδεύεται μόνο από ελάχιστες και μαθηματικές ελπίδες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως τα σενάρια αφήνουν εκτός την ΤΣΣΚΑ, την Αρμανι, την Εφές και την Μπάγερν. Οι 19 νίκες τους αποτελούν «μαξιλαράκι» και μόνο με... εγκλήματα θα χάσουν την πρόκριση, οπότε η λογική λέει πως θα παλέψουν στη συνέχεια για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον βαθμολογικό πίνακα.

Αναλυτικά τα προγράμματα των ομάδων που είναι στις 18 νίκες και κάτω (όπου αναγράφεται vs, το παιχνίδι είναι εντός έδρας, ενώ όπου υπάρχει το @, το ματς είναι εκτός έδρας):

Φενέρμπαχτσε (18-12)

@ Ολυμπιακός

@ Μπάγερν Μονάχου

vs Μπαρτσελόνα

vs Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης (17-13)

@ Βιλερμπάν

vs Αναντολού Εφές

vs Ολυμπιακός

@ Φενέρμπαχτσε

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (16-13)

vs Παναθηναϊκός (εξ αναβολής)

@ Χίμκι

vs ΤΣΣΚΑ

vs Βιλερμπάν

vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπασκόνια (16-14)

vs Αρμάνι Μιλάνο

@ Παναθηναϊκός

vs Αναντολού Εφές

@ Βαλένθια

Βαλένθια (16-14)



vs Μπάγερν Μονάχου

vs Ολυμπιακός

@ Άλμπα Βερολίνου

vs Μπασκόνια

Ζαλγκίρις (15-15)

vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

vs Άλμπα

@ Μπάγερν Μονάχου

vs Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός (14-16)

vs Φενέρμπαχτσε

@ Βαλένθια

@ Ρεάλ Μαδρίτης

vs Χίμκι

Η βαθμολογία της Euroleague στις θέσεις του... θανάτου: