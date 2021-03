Ο Τζα Μοράντ είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ ενόψει του β' μισού της σεζόν

Οι Μέμφις Γκρίζλις έχουν έναν στόχο, να βρεθούν στα πλέι οφ του ΝΒΑ. Και ο Τζα Μοράντ «γέμισε» τις μπαταρίες του και ετοιμάζεται να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή του για να πετύχει τον στόχο του.

Το φίνις των Μέμφις Γκρίζλις στο πρώτο μισό της σεζόν είχε θετικό πρόσημο. Παρά την ήττα στις λεπτομέρειες από τους Μιλγουόκι Μπακς, η ομάδα από το Τένεσι έδειξε πως μπορεί να κοντράρει κάθε αντίπαλο. Και παρά το γεγονός πως δεν βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη (ρεκόρ 16-16 και 10η θέση στη Δύση), άπαντες είναι αποφασισμένοι για ντεμαράζ στο β' μισό.

Αυτός που δίνει το σύνθημα για τη νέα προσπάθεια είναι ο ηγέτης του συνόλου. Ο Τζα Μοράντ ξέρει πως για να πετύχουν οι Γκρίζλις τον στόχο τους θα πρέπει και εκείνος να δείξει συνέπεια στο παιχνίδι του και να καθοδηγήσει την ομάδα του όσο το δυνατόν καλύτερα.

Άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις έχει δείξει πως το μόνο που τον απασχολεί είναι η εικόνα της ομάδας και το πώς αυτή θα παρουσιαστεί καλύτερη.

Κάτι που δεν αλλάζει τώρα. «Οι προσδοκίες είναι ίδιες με το ξεκίνημα της σεζόν. Θέλουμε να κερδίζουμε, να βρεθούμε στα πλέι οφ και στο τέλος της ημέρας να προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να διεκδικήσουμε όσο μπορούμε το πρωτάθλημα», ανέφερε ο Μοράντ στην απάντησή του στο SDNA ενόψει του αγώνα κόντρα στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς, που είναι ο πρώτος μετά το διάλειμμα της σεζόν.

Την ίδια στιγμή ο νεαρός γκαρντ, που την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε Rookie of the Year, είχε τη δυνατότητα να «γεμίσει» τις μπαταρίες του στο διάλειμμα του All Star Game.

«Το διάλειμμα αυτό ήταν -κατά κάποιο τρόπο- αναγκαίο για εμάς. Παίζαμε σχεδόν κάθε μέρα και έπρεπε να ξεκουράσουμε το κορμί μας και να το φέρουμε σε κατάσταση να είναι έτοιμο για το δεύτερο μισό της σεζόν. Αυτό έκανα κι εγώ τις προηγούμενες μέρες», επεσήμανε ο ηγέτης των Γκρίζλις, για να προσθέσει πως «είχα το χρόνο να χαλαρώσω και να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω την ίδια στιγμή».

Και με την ώθηση από το φίνις του πρώτου μισού, αλλά και το κίνητρο για ακόμα καλύτερη πορεία στη σεζόν οι «αρκούδες» θέλουν να μπουν με το... δεξί στην επανέναρξη απέναντι στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς. Να κάνουν ό,τι έκαναν και στην DC, που είχαν επικρατήσει με 125-111. Τότε που ο Μοράντ είχε «οργιάσει» με 35 πόντους και 10 ασίστ.

Αυτός, άλλωστε, θα δώσει και πάλι τον τόνο στην ομάδα του.