Όταν ο Ουέιντ έλεγε «This is my house» για την έδρα των Χιτ (vid)

To NBA γύρισε τον χρόνο 12 χρόνια πίσω και θυμήθηκε μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος «εκτέλεσε» τους Σικάγο Μπουλς και αποκάλεσε «σπίτι του» την American Airlines Arena.

Με το σκορ στο 127-127 οι Μπουλς έχασαν την ευκαιρία να σκοράρουν. Η τελευταία φάση άνηκε στους Χιτ. Ο Ουέιντ έκλεψε την μπάλα και τρέχοντας στο transition εκτέλεσε υπό πίεση.

Η κατάληξη ήταν το καλάθι των «ταύρων» για το τελικό 130-127, με την Amerian Airlines Arena να σηκώνεται στο πόδι.

Ο «Flash» ανέβηκε στο τραπέζι της γραμματείας και σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του με τη φανέλα των Χιτ φώναξε προς το κοινό «Αυτό είναι το σπίτι μου» (This is my house), προκαλώντας... έκρηξη!

Δείτε τη φάση: