Θέλω απόψε να κάνω ένα πάρτι…

Το έκανε πριν έντεκα χρόνια! Όταν έκλεισε τα πενήντα του χρόνια και κάλεσε στο Βελιγράδι όλη την αφρόκρεμα του μπάσκετ. Σήμερα, κλείνει τα 61 του χρόνια και ποτέ δεν είναι αργά για να γιορτάσεις…

Ζ ωή... Κάποτε γλίτωσε το θάνατο. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να του πει ένας αγώνας μπάσκετ; Στις 24 Φεβρουαρίου του 1997 στο 301ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αλμπαθέτε-Μαδρίτης, το αυτοκίνητό του ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο. «Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο σπουδαία είναι η ζωή. Για λίγα δευτερόλεπτα νόμιζα ότι πέθανα και αναστήθηκα και γι' αυτό γιορτάζω δύο φορές τα γενέθλια μου», περιγράφει. Το αυτοκίνητό του είχε καταστραφεί ολοσχερώς και όλοι όσοι είδαν ό,τι έμεινε από το αμάξι του, χαρακτήρισαν θαύμα το γεγονός ότι δεν πέθανε.

Ε υρωμπάσκετ 2005... Εκείνο το χρυσό. Για μας. Όχι για τη Σερβία, που απέτυχε παταγωδώς. Δείξε μου τις αποτυχίες σου να σου πω ποιος είσαι. Κυρίως, δε, δείξε μου πώς χειρίστηκες τις αποτυχίες σου να σου πω αν θα πετύχεις ξανά. Ένα ολόκληρο και ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του και στην καριέρα του είναι η Εθνική ομάδα της χώρας του. Και το Ευρωμπάσκετ του 2005 θα μπορούσε να καλύψει το μισό βιβλίο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν προπονητής στην ομάδα που απέτυχε όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια κι αυτό γιατί ήταν στο σπίτι της.

Όταν αποκλείστηκε η Σερβία στην προ διετίας διοργάνωση, στη χώρα επικρατούσε μία... κόλαση. Συμπεριφέρονταν όλοι σαν να ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι του σερβικού μπάσκετ κρύβονταν. Την επόμενη μέρα του αποκλεισμού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε στο στούντιο ενός τηλεοπτικού σταθμού, σε ένα... άθλιο σκηνικό. Κακός φωτισμός και στο στούντιο υπήρχε μόνο μία καρέκλα, στην οποία καθόταν ο ίδιος. Από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα, απαντούσε σε ερωτήσεις τηλεθεατών. Μόνο αυτός υπήρχε στο στούντιο και έμοιαζε με μια τηλεοπτική δίκη. Όποιος είδε τη συνέντευξη, έχει να λέει πως είδε τον Ομπράντοβιτς πιο εκνευρισμένο από ποτέ. Ήταν επί έξι ώρες κατακόκκινος, σχεδόν... ούρλιαζε από τα νεύρα και έλεγε τα πάντα, για τους πάντες. Παίκτες, παράγοντες, τον εαυτό του, όλους. Μίλησε για κακές σχέσεις μεταξύ των αθλητών, για καυγάδες στα αποδυτήρια, για ξενύχτια και γυναίκες στο ξενοδοχείο, κατονόμασε παίκτες και εξιστόρησε καταστάσεις. Εκεί παραδέχθηκε ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του ήταν το γεγονός ότι δέχθηκε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σερβίας για το Ευρωμπάσκετ του 2005, ενώ η σερβική τηλεόραση μετέδωσε όλη αυτή τη συνέντευξη, διάρκειας έξι ωρών, περί τις... 50 φορές μέσα στο επόμενο τριήμερο!

Λ άθη… Μία μάλλον ευγενική λέξη για να περιγράψει τις δύο πιο «μαύρες» στιγμές στην πορεία και τη ζωή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εν αντιθέσει, όμως, με ό,τι συμβαίνει συνήθως δεν έχει κρυφτεί από εκείνα. Δεν τα έχει θάψει, δεν έχει ζητήσει να θαφτούν και αποτελούν κομμάτι του. Τα έχει αποδεχτεί ως κομμάτι του. Το πιο μελανό σημείο στην ζωή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν η φυλάκισή του και, μάλιστα, δύο φορές στα τέλη της δεκαετία του ’80.



Η πρώτη φορά ήταν γιατί το έσκασε από τον στρατό και η δεύτερη γιατί παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του μια ηλικιωμένη γυναίκα. «Είναι ένα μέρος της ζωής μου και αυτό το κομμάτι. Δεν είναι κρυφό και δεν το αποφεύγω, αφού είναι ένα γεγονός. Μάλιστα κατ’ επανάληψη έχω αναφερθεί σε αυτό και έχω εξηγήσει τι είχε συμβεί. Από τότε έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια. Τώρα το αντιμετωπίζω σαν ένα μάθημα. Ο άνθρωπος διδάσκεται από τα θετικά και από τα αρνητικά πράγματα που του συμβαίνουν. Και εγώ από εκείνο το περιστατικό έμαθα πολλά».

Ι ωαννίδης Γιάννης... Μια κόντρα επικών, μυθικών διαστάσεων, με πολλές αναμνήσεις από τη δεκαετία του ’90 και τη διαρκή μάχη του ελληνικού με το σέρβικο λόμπι. Δεν χρειάστηκε να έρθει ο Ομπράντοβιτς στο ελληνικό πρωτάθλημα για να ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα. Ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είχαν παρελθόν πολύ πριν την άφιξη του «Ζοτς» στη χώρα μας. Από τότε ακόμα που ο πρώτος ήταν προπονητής του Άρη και ο δεύτερος παίκτης της Παρτιζάν. «Ορίστε. Αυτοί είναι οι Γιουγκοσλάβοι. Όχι μόνο ελέγχουν όλα τα κυκλώματα, αλλά κατάφεραν να βγάλουν τον Σάβοβιτς από τον στρατό και τον Ομπράντοβιτς από τη φυλακή. Πώς να τους νικήσεις...», έλεγε ο Ιωαννίδης μετά από έναν αγώνα Παρτιζάν-Άρη, στον οποίο οι Γιουγκοσλάβοι κέρδισαν. Ο Ομπράντοβιτς πάντα εκνευριζόταν με τις δηλώσεις περί σέρβικου λόμπι και παρότι κατά καιρούς υπήρχαν δηλώσεις… ευγενείας από αμφότερες τις πλευρές υπήρξαν και εκείνες που άναψαν τη φωτιά.

«Τι να μας πει τώρα ο Ομπράντοβιτς. Κοιμήθηκε ο... Θεός και πήρε το Κύπελλο. Αυτά δεν γίνονται ούτε στο σινεμά αλλά άμα σκηνοθετήσει κάτι ο Θεός, δεν μπορείς να το αλλάξεις» (Ιωαννίδης, 13 Απριλίου 1995).

«Ναι, ξέρω ότι ο Ιωαννίδης είπε ότι μου χάρισε το Κύπελλο ο Θεός αλλά τον καταλαβαίνω. Και εγώ αν έχανα θα έψαχνα για δικαιολογίες...» (Ομπράντοβιτς, Ιανουάριος 1995).

«Το μπάσκετ εξουσιάζεται από τη σερβική μαφία» (Ιωαννίδης, Μάρτιος 1996).

«Ο Ιωαννίδης ξεχνά ότι και η δική του ομάδα στηρίζεται σε σέρβους παίκτες. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση αλλά χρειάζεται έναν προπονητή με νοοτροπία νικητή και ο Ιωαννίδης δεν είναι τέτοιος». (Ομπράντοβιτς, 8 Απριλίου 1996).

Κ αριέρα… Οι τίτλοι του μιλάνε. Η πορεία του μιλάει. Οι νίκες του μιλάνε. Οι παίκτες που έχουν αναδειχθεί μιλάνε. Κυρίως, εκείνοι. Και οι αντίπαλοι. Εκείνοι που πιο ορθοί πολιτικά έχουν μάθει να αποδέχονται την ήττα τους.

Ντρου Νίκολας: «Θα το πω όπως το αισθάνομαι: Αν ήμουν υποχρεωμένος να στοιχηματίσω σε έναν προπονητή, με τον οποίο θα επέλεγα να πάω στο φάιναλ φορ, αυτός θα ήταν ο Ομπράντοβιτς. Πιστεύω ότι είναι ο κορυφαίος στο είδος του, έτσι απλά. Όχι μόνο στην τακτική, αλλά και στο ανθρώπινο κομμάτι. Το ότι έχει παίξει μπάσκετ υψηλού επιπέδου τον βοηθάει να καταλαβαίνει τις αντιδράσεις των παικτών, τον τρόπο σκέψης τους. Του αρέσει να ακούει, να μελετάει τους παίκτες, να σκύβει στα προβλήματά τους. Ο Ομπράντοβιτς είναι το τέλειο πακέτο».

Ντέιβιντ Μπλατ: «Ο Ομπράντοβιτς είναι ένα τρομερός προπονητής και άριστος επαγγελματίας. Μοιάζει να είναι βγαλμένος από άλλη εποχή… Ίσως να μην ανήκει σε καμία εποχή! Είναι κάτι σαν τον Φιλ Τζάκσον. Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Πολύ σπουδαίος προπονητής και καλός άνθρωπος, κάνει απίστευτη δουλειά. Γνωρίζει τους αντιπάλους του και ετοιμάζεται σωστά. Είχε και την τύχη να έχει εξαιρετικούς παίκτες στην διάθεσή του. τον Διαμαντίδη, τον Τσαρτσαρή που για πολλά χρόνια ήταν σε αυτή την ομάδα. Ξεκινήσανε από μικροί και συνεχίζουν την παράδοση του συλλόγου, την περηφάνια».

Ο ικογένεια... Η Άνια. Ο Τζόρτζε. Τα δύο του παιδιά. Η μητέρα του, την οποία επισκέπτεται κάθε χρόνο. Ο πατέρας του, τον οποίο θα ήθελε να έχει για λίγο κοντά του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθορίζεται από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους και αλλάζει το τσιπάκι όταν βρίσκεται ανάμεσά τους. Με όσους μπορεί, τουλάχιστον, ακόμα να βρίσκεται… «Τα πάντα θα άλλαζα για να είχα εδώ τον πατέρα μου. Ήταν το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου, τον έχασα πριν από περίπου δύο χρόνια. Θα τα έδινα όλα για να τον είχα εδώ, δίπλα μου. Θα έδινα τα πάντα προκειμένου να βρισκόμουν για μια ώρα μαζί του».

...

Ο γκαστόνε… Θέλετε να τον δείτε μελιτζανί; Δοκιμάστε να του μιλήσετε για τύχη. Πριν αρκετά χρόνια, έδωσε συνέντευξη σε αθλητική ιστοσελίδα και έπεσε στη συζήτηση η επίμαχη λέξη… Βλέποντας ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την ερώτηση εξαγριώθηκε, πήρε το πινακάκι στο οποίο σημειώνει τα συστήματα της ομάδας και με τον μαρκαδόρο του, έγραψε: «1993, Παρτιζάν: πρωτάθλημα, κύπελλο, ευρωπαϊκό! 1994, Μπανταλόνα: Ευρωπαϊκό. 1995, Ρεάλ: Ευρωπαϊκό...». Όταν ολοκλήρωσε με όλους τους τίτλους που έχει κατακτήσει στην καριέρα του, είπε: «Ε, λοιπόν, είμαι τυχερός...».

Μr. Tampourine Man… Ή αλλιώς Μπομπ Ντίλαν. Η άγνωστη πτυχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που ακούει τις μπαλάντες του σπουδαίου Αμερικανού, διαβάζει Φίοντορ Ντοστογιέφσκι και διασκεδάζει με ισπανικό φλαμέγκο.

Π αρτιζάν... Μέσα σε ένα βράδυ. Κυριολεκτικά. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς τον Μάιο του 1991 περίμενε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συγκέντρωση των διεθνών για το ευρωμπάσκετ της Ρώμης, όμως ο μετέπειτα κουμπάρος του είχε γίνει προπονητής! «Δεν μπορούσα να φανταστώ εκείνη την εποχή πως θα έφτανα σε αυτό το σημείο. Όλα έγιναν γρήγορα το συγκεκριμένο βράδυ. Άλλαξα ζωή σε μία νύχτα. Ακούγεται μεγάλο, όμως, ήταν κάτι που ήθελα πολύ να κάνω και για το οποίο προετοιμαζόμουν καιρό. Ήμουν μπασκετμπολίστας και παράλληλα προπονητής σε εφηβικές και παιδικές ομάδες, ενώ παρακολουθούσα τα μαθήματα στη σχολή των προπονητών». Στο τέλος εκείνης της σεζόν (σ.σ. 1991-92) κατέκτησε το treble με την Παρτιζάν.

Ρ έμος Αντώνης… Με τα δικά του λόγια: «Είναι πολύ καλός, έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο να κατακτούμε τίτλους γιατί εκείνος είναι έτοιμος να τραγουδήσει για μας». Πρόκειται για μια ακόμα ιστορία από τα χρόνια του στην Ελλάδα ή ακόμα και τα καλοκαίρια του στην Ελλάδα ή συνοπτικά στα βράδια του στην Ελλάδα. Και είναι και η ιστορία που τον ενώνει με τον τελευταίο του τίτλο ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Τον Μάρτιο του 2012, στις 11 του μήνα, ο Παναθηναϊκός κατακτούσε το κύπελλο Ελλάδας. «Δεν ξέρω κι εγώ πόσους τελικούς έχω παίξει, αλλά ο σημερινός ήταν ο πιο δύσκολος και σκληρός».

Το βράδυ το πρόγραμμα είχε μπουζούκια. Είχε τον Αντώνη Ρέμο να του τραγουδάει και να του αφιερώνει το «μη φύγεις». «Είναι ωραίο τραγούδι, όπως και το είναι στιγμές», θα υπερθεμάτιζε την επόμενη μέρα ο Δημήτρης Ιτούδης.

Α ρχηγός… Φραγκίσκος Αλβέρτης. Μέσα από ένα ακόμα πρόσωπο ξετυλίγεται η προσωπικότητα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η επιρροή του στους παίκτες με τους οποίους συνεργάζεται. Σ το πώς κατορθώνει και διαμορφώνει τα αποδυτήρια. Όταν είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό, χρειάστηκε χρόνο και προσπάθεια για να επιβάλλει τον δικό του νόμο. Ένας από τους πρώτους παίκτες με τους οποίους ήρθε σε κόντρα ήταν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Στο κλειστό γυμναστήριο της Δάφνης είχε γίνει μια... επική αναμέτρηση των δύο στα αποδυτήρια με δυνατές φωνές και χοντρές κουβέντες. Αφού, λοιπόν, ξεκαθάρισαν όσα τους δυσκόλευαν τη συνεργασία, είχαν την τέλεια επαφή εντός και εκτός παρκέ.

«Είναι ο απόλυτος αρχηγός, όποιος μιλάει για τον Παναθηναϊκό σκέφτεται τον Αλβέρτη. Ελπίζω να συνεχίσει να είναι μαζί μας, στην Ευρώπη δεν γνωρίζω παίκτη που να έχει μείνει 19 χρόνια σε μια ομάδα και να κατακτήσει τόσους τίτλους. Είναι πραγματικός αρχηγός και ξέρει τι πρέπει να κάνει τόσο εντός όσο και εκτός του παρκέ», είχε πει στην πορεία της συνεργασίας τους για τον νυν διοικητικό παράγοντα του Παναθηναϊκού.

Ν τατόμε Τζίτζι… Fuck you Gigi Datome! Fuck you everybody! Ένα από τα μικρά έπη που τον έχουν καταστήσει τον πιο viral προπονητή! Τα τάιμ άουτ, το μελιτζανί χρώμα, οι αφοπλιστικές ατάκες στους παίκτες. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι (και) αυτό το βίντεο.

Τ ουρκία... Το τρίτο του σπίτι μετά την Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό. Παρότι θεωρεί την Φενερμπαχτσέ δουλειά και το τριφύλλι αγάπη, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εργάστηκε στην τουρκική ομάδα για εφτά χρόνια, είχε ρεκόρ 148-69 στην ευρωλίγκα, κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό, έφτασε σε πέντε συνεχόμενα φάιναλ φορ, πήρε τέσσερα πρωταθλήματα Τουρκίας και τρία κύπελλα Τουρκίας. Αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι, ανακοινώνοντας, παράλληλα, την απόφασή του να μείνει εκτός για ένα χρόνο.

«Υπήρχαν τόσες πολλές στιγμές που μας έδωσαν τόσα που δε θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν τιμή και χαρά να είμαι μέλος ενός μεγάλου συλλόγου όπως η Φενέρμπαχτσε. Πρόκειται για μία νέα αρχή για τη Φενέρ κι όχι για το τέλος κι είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί θα συνεχίσουν σίγουρα να στηρίζουν το σύλλογο κι ότι θα πανηγυρίσουν και πάλι υπέροχες αθλητικές στιγμές όπως κάναμε πριν».

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης… Ίσως η σπουδαιότερη συνεργασία που είχε σε όλα τα χρόνια που ήταν προπονητής. Και που θα είναι ξανά… Δεν είναι απλώς εκτίμηση, αγάπη, θαυμασμός, σεβασμός τα συναισθήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Είναι κάτι που προσπαθείς να το χωρέσεις σε λόγια, αλλά είναι αδύνατον. «Εκτός από θηριώδης παικταράς. Διεθνούς επιπέδου. Ασύλληπτης ποιότητας. Είναι και κάτι άλλο. Ανώτερο απ όλους τους τίτλους που έχει κατακτήσει. Είναι ο πιο honest man I ever met in my life. Ένας άνθρωπος που είναι υπόδειγμα και πρότυπο στον τομέα του, που έφυγε από το άθλημα τη στιγμή που θα μπορούσε να παίζει και να κερδίζει για δύο ακόμα χρόνια, είναι ποτέ δυνατόν να μην έχει μπόλικο και άκρως επεξεργασμένο μυαλό; Εντελώς αδύνατο».

Β ολές… Φάιναλ φορ ευρωλίγκας. Τελικός. 16 Μαΐου του 2016. Ο Γιαν Βέσελι γίνεται στόχος της ΤΣΣΚΑ. Σε κάθε αφορμή τον στέλνουν στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Χάνει τέσσερις βολές στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει μία στις έξι στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον αντικαθιστά και δεν τον χρησιμοποιεί ξανά στο ματς. Ούτε στο τέταρτο δεκάλεπτο, ούτε στην παράταση. «Δεν αισθανόμουν καλά. Ήμουν απογοητευμένος. Μου μιλούσε ο Ζοτς και μου είπε ότι και με 0/20 θα με εμπιστευόταν και πάλι. Το καλοκαίρι πήγα στο γήπεδο και δούλεψα. Πλέον είμαι άνετος από τη γραμμή των βολών». Μόλις τελείωσε η σεζόν, ο Γιαν Βέσελι ήταν ο πρώτος παίκτης για τον οποίο απαίτησε ο Σέρβος τεχνικός την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ι τούδης Δημήτρης... Το alter ego. Ακόμα κι αν τα έσπασαν κάποια στιγμή στη διάρκεια αγώνα, ακόμα κι αν του έβαλε τις φωνές στον τελικό του 2016, Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξέρει ότι η σχέση του με τον νυν τεχνικό της ΤΣΣΚΑ συνοψίζεται ως εξής: «Το 1999 πήρε μάλλον λάθος απόφαση από ό,τι φαίνεται (γέλια) 13 χρόνια από τη ζωή μας. Με τρέλαινε κάποια φορά σε προπονήσεις ή αγώνες, αλλά είχε δίκιο. Δεν τον αντιμετώπιζα ως βοηθό προπονητή, αλλά σαν κάτι ξεχωριστό, σαν κανονικό προπονητή, όπως είναι σήμερα. Είναι ο αδερφός που δεν είχα».

Τ σάτσακ... Το μέρος που μέχρι και σήμερα επιστρέφει για να ηρεμήσει. Και για να δει τη μητέρα του, η οποία δεν έφυγε ποτέ από τη γενέτειρά της, από την πόλη που μεγάλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πριν γίνει σπουδαίος προπονητής, ήταν μεγάλος μπασκετμπολίστας. Έπαιζε στη θέση που υποτίθεται ότι… μεγαλώνει τους πετυχημένους τεχνικούς, δηλαδή ως πλέι μέικερ. Η καριέρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε στην ομάδα της πόλης του, στο Τσάτσακ. Εκεί αγωνίστηκε ως το 1986, όταν και μεταπήδησε στην Παρτιζάν. Στην ομάδα της καρδιάς του κέρδισε το πρωτάθλημα το 1987 κι έπαιξε στο φάιναλ φορ του 1988, πριν έρθουν οι μεγάλοι τίτλοι. Το 1988 στη Σεούλ κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 1989 το κύπελλο Κόρατς με την Παρτιζάν. Το 1990 και πάλι με την εθνική ομάδα της χώρας του, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αργεντινής.

«Ήμουν ένας παίκτης που πάντα ήθελα να ακολουθήσω τις οδηγίες του προπονητή και να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Στην Εθνική ομάδα ερχόντουσαν οι υπόλοιποι παίκτες και με ρώταγαν τι είπαμε στα τάιμ άουτ και τι θέλει ο προπονητής, από μικρός λοιπόν είχα στο μυαλό μου το προπονητικό πλάνο».

Σ χέση ζωής... Ο Παύλος. Ο Θανάσης. Ο Παναθηναϊκός. Το 1999. Η παραίτηση που δεν έγινε αποδεκτή το 2000. Το 2012. Πάντα χρειάζονταν πέντε λεπτά για να συμφωνήσουν. Τόσο τους είχε πάρει να τα βρουν το 1999, τόσο για κάθε ανανέωση συμβολαίου, τόσο για κάθε πρόβλημα στη μέση της σεζόν. Η μοναδική συζήτηση που διαρκούσε περισσότερο ανάμεσα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Θανάση Γιαννακόπουλο ήταν για τις... γραβάτες, με τον τεχνικό του τριφυλλιού να παραδέχεται «είναι ξεχωριστός, για τις γραβάτες όπου με... νικάει».

Πριν 22 χρόνια, άνοιξε το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην πορεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. «Είναι η καλύτερη επιλογή για τον Παναθηναϊκό και μαζί του θα κάνουμε το παν, ώστε να ενισχύσουμε την ομάδα και να τη φέρουμε στην κορυφή ολόκληρης της Ευρώπης», τον είχε προλογίσει ο Παύλος Γιαννακόπουλος. «Θα προσπαθήσω να τους κάνω περισσότερους, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα από μένα», είχε απαντήσει τότε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πριν 22 χρόνια είχε ανοίξει το μεγαλύτερο αγωνιστικό κεφάλαιο στην πορεία του Παναθηναϊκού.

Ένα κεφάλαιο που δε θα κλείσει ποτέ…