Willkommen bei ALBA, Christ Koumadje!



Der 2,21 Meter große Center aus dem Tschad hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/2023 erhalten. Letzte Saison hat er in der @nbagleague 11,3 PPG, 10,9 RPG und 4,0 BPG aufgelegt und wurde Defensive Player of the Year. pic.twitter.com/Vf3u019uoR