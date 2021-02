Ο Γιανγκ αποθεώνει τον ΛαΒίν: «Πρέπει να είναι starter στο All Star Game»

Ο Ζακ ΛαΒίν πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας... εκτοξεύσει τους αριθμούς του σε κάθε στατιστική. Και με την παρουσία του «χτυπάει» την πόρτα του All Star Game, με τον Θάντους Γιανγκ να ξεκαθαρίζει πως ο ηγέτης των Σικάγο Μπουλς πρέπει να είναι starter στο μεγάλο ραντεβού της σεζόν.

Αν υπάρχει ένας παίκτης που δεσπόζει με την παρουσία του στους Σικάγο Μπουλς, τη φετινή σεζόν, αυτός είναι ο Ζακ ΛαΒίν. Στα 25 του χρόνια ο γκαρντ από την Ουάσιγκτον έχει μπει όλο και πιο βαθιά στον ρόλο του ηγέτη στην ομάδα του Ιλινόις. Άλλωστε ο Μπίλι Ντόνοβαν εξ αρχής πόνταρε πολλά στην δική του παρουσία πάνω στο παρκέ, έχοντας έναν στόχο: να πάρει το 100% από τον χαρισματικό άσο.

Στα πρώτα 25 παιχνίδια της σεζόν ο έμπειρος κόουτς τα έχει πάει περίφημα στον τομέα αυτό. Κάτι που έχει αποτυπωθεί και στους αριθμούς του εκρηκτικού άσου. 28,1 πόντοι, 5,4 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ, 51,9% στα σουτ εντός πεδιάς, 43% στα τρίποντα. Μια πραγματική καλαθομηχανή, ένας παίκτης ικανός να αλλάξει τις ισορροπίες με την παρουσία του πάνω στο παρκέ.

Πέραν της έφεσής του στην επίθεση όμως, είναι εξίσου επιδραστικός και στην άμυνα τη φετινή σεζόν. Στοιχείο το οποίο τον έχει κάνει να ξεχωρίζει. Και παράλληλα να... χτυπάει την πόρτα του All Star Game του ΝΒΑ. Η παρουσία του άλλωστε δεν περνάει απαρατήρητη και ήδη στο Σικάγο έχουν ξεκινήσει εκστρατεία, ώστε να μπορέσει ο ηγέτης της ομάδας να βρεθεί στο μεγάλο ραντεβού του ΝΒΑ.

Σε αυτή την καμπάνια πήρε μέρος και ένας εκ των πιο έμπειρων συμπαικτών του, ο ΄Θαντ Γιανγκ, που γνωρίζει πολύ καλά πόσο έχει δουλέψει ο ΛαΒίν φέτος. «Ο Ζακ είναι τρομερός τη φετινή σεζόν. Κάνει όλα όσα χρειάζονται φέτος. Σκοράρει πολύ, πασάρει, μαζεύει τα ριμπάουντ, παίζει όσο πιο σκληρά μπορεί σε κάθε παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε πως ο Ζακ είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ σε αυτή τη λίγκα, αλλά έχει κάνει ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την εικόνα του στην άμυνα. Μιλούσαμε πριν από την έναρξη της σεζόν και αυτό που του έλεγα ήταν πως για να κάνει σπουδαία πράγματα θα πρέπει να γίνει εξίσου καλός και στις δύο πλευρές του παρκέ», εξήγησε στην απάντησή του στο SDNA ο σέντερ των «Ταύρων», ο οποίος στάθηκε στο στοιχείο που άλλαξε το... τσιπάκι στο παιχνίδι του συμπαίκτη του.

Άλλωστε φέτος ο ΛαΒίν έχει σταθεροποιήσει την παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο, καθώς κάθε εμφάνισή του είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. «Για να γίνεις All Star θα πρέπει να είσαι καλός και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη μετάβαση αυτή. Ηγείται της ομάδας και κάνει όλα όσα χρειάζεται», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι «θα πρέπει να είναι starter στο All Star Game. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να είναι άλλοι παίκτες starters, αλλά ο Ζακ θεωρώ πως έχει κάνει το καλύτερο, σε σχέση με όλους αυτούς τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα από πλευράς αριθμών, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο ηγείται της ομάδας τη φετινή σεζόν. Είναι σπουδαία η παρουσία του για την ομάδα, οπότε θα πρέπει να είναι βασικός στο All Star Game».

Η φετινή σεζόν περιλαμβάνει πολλά ταξίδια, καθώς οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί και δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση ή και απραξία. Τα ταξίδια αυτά και η συνεχόμενη παρουσία στα αεροπλάνα βοηθούν ώστε μια ομάδα να «φτιάξει» τη χημεία της. Οι Μπουλς δεν αποτελούν εξαίρεση, με την διαδικασία αυτή να λειτουργεί προς όφελος των παικτών του Ντόνοβαν.

«Εκτός παρκέ είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα με τα πρωτόκολλα του κορωνοιού. Κρατάω όμως επαφή με φίλους μέσα από τα social media ή κατά τις πτήσεις επικοινωνούμε. Και μέσα στην ομάδα παρακολουθούμε τα παιχνίδια, συζητάμε πολύ και για διάφορα πράγματα», τόνισε ο Γιανγκ επί του θέματος, όμως δεν έμεινε εκεί.

Βάζοντας λίγο περισσότερο στα... ενδότερα της ομάδας τόνισε πως «ένα πράγμα γι αυτή την ομάδα που μπορώ να πω είναι πως κάνουμε πολλά αστεία. Λέμε πολλά αστεία μεταξύ μας, αλλά την ώρα που πρέπει να δουλέψουμε είμαστε πολύ σοβαροί. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σοβαροί μπορούμε για να κάνουμε τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να γινόμαστε καλύτερη ομάδα. Κατά τη διάρκεια των πτήσεων παίζουμε χαρτιά, παίζουμε μεταξύ μας ή κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, όπως κλήσεις μέσω Zoom».